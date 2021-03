Luoghi del Cuore 2020: i due più votati della Romagna sono nella nostra provincia

Finalmente è stata stilata la classifica finale dei Luoghi del Cuore 2020, la decima edizione del censimento promosso dal Fai (Fondo Ambiente Italiano) che con cadenza biennale cerca di sensibilizzare i cittadini riguardo il valore del nostro patrimonio, permettendo a tutti di segnalare i luoghi da non dimenticare.

Al termine del censimento il Fai inoltre sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. L'evento biennale ha raccolto durante lo scorso anno ben 2 milioni e 353mila voti, un record con cui gli italiani hanno voluto dimostrare il loro amore per il patrimonio culturale e ambientale italiano.

La classifica

A trionfare nella classifica nazionale è stata la "Ferrovia delle meraviglie" Cuneo-Ventimiglia-Nizza, seguita dal Castello di Samezzano (Fi) e dal Castello di Brescia. Non brillano particolarmente i "tesori" dell'Emilia Romagna che si fanno vedere solo al 36esimo posto con Villa Levi (Reggio Emilia). Completano il podio regionale il Giardino degli angeli di Castel San Pietro (Bo) e la Rocca Pallavicino-Casali di Monticelli d'Ongina (Pc).

Per vedere un po' di Romagna bisogna scendere al 15esimo posto regionale e 273esimo nazionale con la Mulattiera del Castellaccio di Rocca San Casciano, storico edificio risalente all'anno 1000 che vanta una storia ricca e movimentata. Segue immediatamente nel podio romagnolo (274esimo posto nazionale) l'Abbazia di San Donino, che sorge a tre chilometri da Rocca San Casciano, mentre il terzo luogo del cuore romagnolo ad aver raccolto più voti è la Chiesa di Santa Maria del Suffragio a Cervia (19esimo posto regionale e 326esimo nazionale).

Fra gli altri tesori romagnoli votati dai membri del Fai ci sono Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna (24esimo in regione, 424esimo in Italia), Colonia Bolognese a Rimini (25esimo in regione, 428esimo in Italia), il Castello di Monte Poggiolo a Castrocaro (40esimo in regione, 588esimo in Italia), la Rocca Malatestiana di Montiano (47esimo in regione, 648esimo in Italia), il Castello di Mondaino (50esimo in regione, 678esimo in Italia), la Rocca di San Leo (52esimo in regione, 686esimo in Italia), Palazzo San Giacomo a Russi (54esimo in regione, 688esimo in Italia) e il Monastero di Santa Maria della Ripa a Forlì (56esimo in regione, 698esimo in Italia).