Da miss ad aspiranti poetesse: due mamme del forlivese premiate

Mamme che prima sono diventate miss e poi hanno partecipato ad un concorso di poesia: nella top ten della seconda edizione di “Mamme in Poesia” si sono piazzate anche una forlivese ed una meldolese. Un concorso di poesia diverso dal solito, che ha coinvolto le mamme che negli anni si sono aggiudicate una fascia al concorso di “Miss Mamma Italiana”, evento , ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli che sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi. In concorso poesie e racconti brevi a tema del Natale, presentate da 30 mamme, che nei 28 anni del concorso si sono aggiudicate un premio.

La medolese Liviana Caldieraro 51 anni, cuoca, di Meldola, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2021”, si è aggiudicata l quarta posizione, con la poesia “In questa notte splendida”. Premio Speciale Città di San Mauro Pascoli, invece, per la forlivese Angela Greco 50 anni, cassiera, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2021”, con la poesia “Lettera a Babbo Natale”

L’evento, patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, per questa edizione, a causa del particolare momento che stiamo vivendo, si è svolto on line. 30 mamme “Miss” di diverse regioni italiane, hanno presentato le loro poesie inedite, inviando un video (presente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Miss Mamma Italiana) e una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che (con tutte le dovute misure di sicurezza), sono state premiate nell’area eventi del ristorante “il Caminetto” di San Mauro Mare.

Ecco la classifica completa:

-Prima classificata Patrizia Modena 60 anni, infermiera, di Conselve (Padova) “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top 2014”, con la poesia “Preghiera dell’infermiere”;

-Seconda classificata Chiara Medea 43 anni, export area manager, di Treviso, “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2020”, con la poesia “25 dicembre”;

-Terza classificata Sabrina Baglieri 43 anni, casalinga, di Piangipane (Ravenna), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”, con la poesia “Natale e gli sguardi d’amore”;

-Quarta classificata Liviana Caldieraro 51 anni, cuoca, di Meldola (Forlì) “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2021”, con la poesia “In questa notte splendida”;

-Premio della Critica Ginetta Carrubba 58 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2020”, con la poesia “Natale 2020”;

-Premio Speciale Città di San Mauro Pascoli Angela Greco 50 anni, cassiera, di Forlì “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2021”, con la poesia “Lettera a Babbo Natale”.

-Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure visitare il sito www.missmammaitaliana.it o la pagina Facebook Miss Mamma Italiana.