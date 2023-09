I Maneskin star dell'evento mondano del Ferretti Group allo Yacht Club del Principato di Monaco

Evento rock per il Ferretti Group allo Yacht Club del Principato di Monaco per l'edizione 2023 del “Ferretti Group Private Preview”. Sabato scorso una selezionata cerchia di invitati, tra i quali il pilota della Ferrari Charles Leclerc, ha potuto ad assistere in esclusiva al concerto dei Maneskin, che si sono esibiti in un’esclusiva performance live sul palco realizzato a filo d'acqua. In una straordinaria cornice, impreziosita da una nutrita flotta yacht in rappresentanza di tutti i marchi del Gruppo, i vincitori del Festival di Sanremo 2021 con il brano "Zitti e buoni", che li ha portati poi al vertice dell'Eurovision Song Contest, hanno emozionato e trascinato il pubblico in un'atmosfera decisamente rock. I nomi di Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) vanno ad aggiungersi così a quelli di Elton John, Duran Duran e Sting, che tra il 2016 e il 2019 hanno partecipato agli appuntamenti musicali organizzati da Ferretti prima dello stop a causa dell'epidemia da covid-19.

L'evento ha celebrato un 2023 da incorniciare per il Ferretti Group, che ha visto nel primo semestre dell'anno i ricavi netti totali crescere dell’8,6% circa, passando da circa 534,9 milioni nel semestre al 30 giugno 2022 a circa 580,8 milioni per il periodo di riferimento. Il portafoglio ordini al 30 giugno 2023 ammontava a 1.410,5 milioni, con un aumento di circa il 15,8% rispetto al 30 giugno 2022 (1.218 milioni) grazie alla forte domanda mondiale. L'utile di periodo del Gruppo è aumentato di circa il 36,8%, passando da circa 29,9 milioni per il semestre chiuso al 30 giugno 2022 a circa 40,9 milioni per il semestre chiuso al 30 giugno 2023, principalmente grazie all'aumento dei volumi e all'incremento del margine. Il 27 giugno scorso il debutto a Piazza Affari.