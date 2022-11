E' forlivese il mangiatore di cappelletti che ha battuto il record: l'impresa all'ultima forchettata

Alcuni numeri per dare l'idea dell'impresa che ha compiuto: 460 cappelletti divorati in circa due ore. E' il forlivese Luca Gaudenzi il recordman della gara di mangiatori di cappelletti che si è svolta al ristorante Ponte Giorgi di Cella di Mercato Saraceno. Si tratta di un appuntamento entrato nella tradizione del locale romagnolo e che si svolge verso la fine del mese di novembre. Lo staff ha preparato per l'occasione ben 5.600 cappelletti (ciascun dei quali dal peso di poco inferiore ai 9 grammi), per un totale di 47,6 chili, conditi al ragù.

Gaudenzi ne ha mangiati ben 460, suddivisi in più piatti (si partiva con una razione di 100 cappelletti e le successive sono da 50, secondo la formula ormai collaudata), trionfando, a dispetto della corporatura sicuramente meno robusta rispetto al secondo classificato, Maicol Falzaresi: la differenza tra i due è stata appena di dieci cappelletti. Sul gradino più basso del podio si è posizionato Andrea Agnoletti, con 400 cappelletti consumati. Erano una ventina i partecipanti, che si sono sfidati a colpi di gustose forchettate davanti ad una nutrita platea di curiosi. A convalidare il risultato il giudice di gara Marzia Gori.

Il record da da battere del 2021 per il ristorante era di 407 cappelletti, ampiamente superato dal primo classificato. "Grazie a tutti per la splendida serata. Grazie a tutti i meravigliosi concorrenti, e a tutto il nostro staff", scrive il ristorante di Mercato Saraceno, ormai diventato location ufficiale di questa simpatica sfida in salsa romagnola.