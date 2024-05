Da Forlimpopoli al Foro Italico, le Mariette a "Viva Rai2!" da Fiorello: "Ci siamo divertite, ma speravamo di essere prese più in considerazione"

Le Mariette di Forlimpopoli sono state mercoledì mattina a "Viva Rai 2", la trasmissione condotta da Fiorello e da Fabrizio Biggio, ed erano in prima fila tra il pubblico che ha assistito alla diretta in onda dal glass del Foro Italico. Purtroppo però le cose non sono andate come speravano, visto che non sono state coinvolte, ma hanno avuto soltanto avuto il piacere di scattare qualche foto con i conduttori, omaggiandoli con prodotti tipici della cucina romagnola.

“Sinceramente mi sarebbe piaciuto che fossimo state più considerate - spiega Verdiana Gordini, presidente dell’Associazione le Mariette - e speriamo che nei prossimi giorni qualche immagine registrata del nostro incontro con Fiorello venga mandata in onda. Mi ero accordata per l’organizzazione con la sorella di Fiorello, che era presente mercoledì mattina a Roma, visto che in questi giorni stiamo organizzando la presentazione del suo libro che ci sarà in estate, e avevamo contattato anche alcune persone che seguono i profili Instagram di Fiorello, e ci era stato detto che un nostro intervento era programmato. Pensavamo che ci venisse posta qualche domanda o parlato di noi e invece abbiamo soltanto visto la trasmissione, ma ci siamo comunque molto divertiti”.

Gordini, come è nata l’idea di andare tra il pubblico di "Viva Rai2!"?

“Ho sempre avuto un sogno: presentarmi con il nostro cuocipiadina portatile e fare piadine per tutti durante la diretta, ma mi rendo conta che è impossibile da realizzare… Allora ho pensato di partecipare vestita da Mariette per esaltare i prodotti della Romagna ed infatti abbiamo portato trenta piadine sottovuoto, tre squacqueroni e sei bottiglie di Sangiovese. Abbiamo anche sventolato le piadine per attirare l’attenzione, ma non è servito. Però Fiorello ha davvero apprezzato questi regali quando è venuto a salutarci”.

Quante persone eravate e a che ora avete preso il posto per essere in prima fila?

“Eravamo quaranta persone di cui trentacinque Mariette. Siamo partite martedì sera a mezzanotte da Forlimpopoli, arrivando a Roma verso le 5. Poi ci siamo messe in fila per il posto e speravamo almeno ci posizionassero tutte vicine cose potevamo risaltare maggiormente e invece siamo state divise. Finita la trasmissione siamo rientrate a casa. Nonostante il rammarico è stata comunque una bella esperienza e un’occasione per far parlare della Romagna e della sua cucina”.