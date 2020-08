Marito operato, la moglie ringrazia lo staff del prof Vicini: "Grande calore umano"

"Vi scrivo spinta da un sincero e profondo sentimento di gratitudine nei confronti del professor Claudio Vicini, direttore dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì che, pochi giorni fa, ha operato mio marito con un impeccabile intervento all'emilaringe. In questi giorni di ricovero ho potuto davvero constatare l’elevato livello di competenze professionali di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto del professor Vicini. Si sono dimostrati tutti umani e competenti, facendoci sentire soprattutto il calore umano che si respira nel reparto. Hanno seguito ed assistito, psicologicamente e moralmente mio marito in ogni istante del suo ricovero, dimostrando capacità professionali di altissimo livello, facile accessibilità ai rapporti con il personale medico ed infermieristico, ma anche disponibilità costante nel fornire spiegazioni e nel preoccuparsi di aggiornare me ed i miei familiari. Il professor Vicini si è dimostrato un grande chirurgo, ma anche un grande maestro per il suo staff. A tutti loro vorrei esprimere la mia gratitudine e quella della mia famiglia, per averci accompagnato per mano alla fine di un tunnel che sembrava senza via di uscita. Grazie, prof Vicini. Un grazie grande anche al dottor Fabio Falcini".

Paola Stefanelli