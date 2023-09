Il campione di pole dance ha gareggiato nella sua Forlì: "Alzare la bandiera italiana qui è stata una grande emozione"

Si sono svolti in settembre i World Sport Games che per il 2023 sono stati ospitati in Emilia-Romagna. Forlì ha ospitato le gare di Pole Sport alle quali ha partecipato anche Marco Daza, di origine cilena, che dal 2013 abita a Forlì. Il forlivese di adozione ha collezionato ormai molti successi, anche internazionali, e ha raccontato la sua esperienza in finale.

"E' stata una bellissima gara, innanzitutto perché era prima volta qui a Forlì, ed è stata anche molto significativa per me visto che si ha svolta nel palazzetto dello sport di Romiti, nel quartiere colpito dall' l'alluvione. Proprio in questa zona della città - ricorda Daza - è nata la routine che ho portato in gara, quindi danzare in questo contesto per me è stato indimenticabile".

"Avrei dovuto partecipare 3 anni fa allo stesso mondiale a Tortosa, ma il destino mi ha fermato proprio un giorno prima della partenza per un problema di salute - racconta -, dopo tanto tempo pensavo di non riuscire a partecipare più in questo circuito, ma tre mesi fa mi è arrivata la bellissima notizia della qualificazione per gareggiare. Il destino forse voleva questo. Sono felice di essere salito sul gradino più alto del podio qui a Forlì e di essere diventato, dopo anni, il Campione mondiale di Pole Sport CSIT POSA 2023. Ringrazio a chi mi è stato vicino durante la preparazione. Niente è stato facile, ma porterò sempre nel cuore l'emozione di alzare la bandiera italiana a Forlì. Adesso concentro tutte le mie forze per l'ultima gara dell'anno in Filandia, il più grande mondiale di Pole Sport organizzato dalla Federazione POSA", conclude.

Daza ha vinto diversi premi nella disciplina che pratica: nel 2019 è diventato Campione mondiale di Pole Art Posa a Novosibirk, in Russia, e ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di Pole Sport portando ai vertici di questa disciplina i colori dell'Italia, è stato poi campione europeo di Pole Sport Posa 2023. Insegna alla scuola 'Pole Art Academy' ed ha partecipato a diversi programmi televisivi.