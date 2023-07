Da Forlì a Kuala Lumpur: ancora un successo per il pole dancer Marko Daza

Una nuova conquista in Asia, per il campione di pole dance, forlivese d'adozione, Marko Daza. Lo scorso weekend ha partecipato alla finale del "Viva Circus Awards 2023" competizione Internazionale organizzata di Viva Vertical in Malesia a Kuala Lampur. "Questa gara è molto particolare, visto che si gareggia in una categoria 'open', dove ci sono diversi stili e generi, e partecipano uomini e donne insieme, ma tutti di categoria 'professional'", spiega.

"Una cosa molto bella è il fatto che può votare anche il pubblico, cosa che mi aspettavo potesse penalizzarmi, non avento al seguito un tifo locale. Quando ho iniziato a danzare mi sono invece accorto che il pubblico gridava, facendo il tifo per me, cosa che.mi ha stupido davvero tanto e mi ha commosso". Dopo l'esibizione, l'attesa del momento delle premiazioni, quando Daza ha avuto la sopresa: "Hanno detto il mio nome: 'Marko Daza from Italy, The First Runner Up 2023 Viva Circus Vertical 2023'. In quel momento ho sentito che sono stati ripagati tutti questi mesi di sforzi e tanti sacrifici per riuscire ad arrivare fino alla Malesia in nome dell'Italia. Oggi non mi sento più grande, solo mi sento ancora più motivato nel seguire la mia crescita come atleta".

La sfide per il 39enne cileno, che dal 2015 vive a Forlì e insegna alla scuola 'Pole Art Academy', non sono finite: il 9 settembre per la prima volta salirà sul palco dei CSIT World Sports Games a Forlì. "Invito a tutta i cittadini a venire e fare il tifo per me e tutti gli atleti che saranno in gara portando la bandiera Italiana", conclude.