Dal Festival di Sanremo all'Eurovision Song Contest: la voce di Matilde Montanari protagonista nelle radio d'Italia

Dal Festival di Sanremo all'Eurovision Song Contest. Un'altra esperienza, carica di emozioni ed impegni, arricchisce il bagaglio di Matilde Montanari, la cantante e studentessa forlivese di 16 anni del liceo artistico musicale "Canova" impegnata a Forlì anche nel progetto 'Big Fun No Trip' (divertimento senza sballo). In questi giorni infatti è a Torino, sede del Festival musicale internazionale che vede 18 artisti in gara in rappresentanza delle rispettive nazioni di provenienza, nella veste di inviata speciale per "RadioImmaginaria", la radio dei giovani. "Sono stata chiamata all'improvviso, perchè teoricamente non dovevo essere presente - confessa Matilde -. Ho ricevuto una telefonata martedì pomeriggio intorno alle 17,30 e alle 19,30 ero già sul treno destinazione Torino". La voce della 16enne sprizza gioia: "Sono contenta di vivere questa esperienza con tanti ragazzi dal Museo Del Risparmio".

Fitta l'agenda di appuntamenti del talento della musica forlivese: "All'Eurovision Village sono stata impegnata in dirette radiofoniche con Rtl Zeta, dove ho cantato "Brividi" di Mahmood e Blanco, e su Rtl 102.5 nel programma "Viva l'Italia", affiancando per due giorni consecutivi gli speaker Federica Gentile e Angelo Baiguini, dove ho cantato "Mercedes Benz" di Janis Joplin. E' la canzone che "Radioimmaginaria" mi ha 'affibiato', soprannominandomi "Martin Joplin" perchè dicono che la mia voce ricorda quella di Janis e per me questo è un grande onore" (le dirette di "Radioimmaginaria" possono essere visionate sul sito web dell'emittente dei ragazzi, così come quelle di Rtl sulla piattaforma "Rtl Play", ndr). La parola d'ordine di questi giorni è divertimento: "E' stupendo portare avanti un progetto di ragazzi dagli 11 ai 17 anni e che unisce tanti giovani da tutt'Italia, un'opportunità che aggiungo al mio curriculum".