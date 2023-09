La cantante forlivese Matilde Montanari volerà a New York, dopo avere trionfato a Faenza

Serata finale di New York Canta, domenica, organizzata dal MEI al Teatro Sarti di Faenza, con cinque finalisti che volano a New York e una giuria guidata da Clementino e LDA, che hanno tenuto banco durante la serata interagendo in modo formativo coi ragazzi partecipanti. Hanno vinto e andranno a New York gli artisti Davide Zilli, la forlivese Matilde Montanari, Noor, Valentina Brandani Longo e Nicolò Filippucci.

La giovane cantante forlivese, molto attiva sulla scena sia musicale che sociale cittadina e non, ha 17 anni ed è studentessa del Liceo musicale Canova, ha lanciato il progetto nazionale ‘Big fun, no trip’, dedicato al divertimento senza pericolo tra i giovani, fa parte di band, suona il basso, è tra gli speaker radiofonici di Radio Immaginaria.

Alla finale sono state assegnate tre borse di studio ad altri ragazzi per proseguire negli studi musicali. La serata, aperta con una canzone omaggio al grande autore Domenico Migliacci appena scomparso, è proseguita con gli interventi musicali di Clementino e LDA che hanno scatenato il giovane pubblico presente, pirma di un gran finale a sorpresa con Romagna Mia cantata da Roberta Cappelletti insieme a Clementino e LDA in diretta sulla Radio di New York, portando cosi in America il Liscio in un grande momento di vitalità' della musica della tradizione del folklore romagnolo.

Una serata finita che ha portato a Faenza 35 giovani talenti provenienti da tutta Italia e che ha veicolato la solidarietà con la visita e il pranzo alla Piccola Betlemme di Faenza.