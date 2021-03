Matrimonio da sogno? Ecco i 'Wedding awards 2021' assegnati nel forlivese

Matrimonio da sogno anche in un periodo nero per i festeggiamenti? Pare sia possibile e Matrimonio.com ha stilato la classifica Wedding Awards 2021, che premia un cinque per cento delle aziende che collaborano con il sito, con il maggior numero di recensioni da parte degli sposi e con le valutazioni migliori.

Le coppie hanno recensito i fornitori per il loro servizio, rapporto qualità/prezzo, risposta, professionalità e flessibilità. Si va dalle foto, alla torta, dagli abiti, alle auto. Sono diverse le attività del forlivese premiate, 13 per la precisione. Ecco chi sono:

I PREMI - Nella sezione dedicata al banchetto, premiata 'La nuova brocca' di Meldola. Per la fotografia 'Artimmagine', 'Foto Paolini' e 'Mama Foto', mentre per la realizzazione del video 'Everglow' e 'Immagini in movimento', tutti di Forlì.

In un matrimonio non può mancare il sottofondo musicale: a Forlì è stato premiato Mattia Pizzi dj; per il noleggio auto invece 'Autonoleggio Amarcord'. Nella realizzzzione delle partecipazioni spicca in città 'Loch your face'. Regina del momento clou dei festeggiamenti, la torta nuziale: premiato a Castrocaro il 'Gran Caffè 900'.

Nella sezione abito spicca 'Guia Casadio Sposa & sposo', salone forlivese ed anche per i gioielli premiato il forlivese 'Jes titanium design'.

La luna di miele in questo periodo può essere sicuramente problematica, ma a Forlì è stata premiata l'agenzia 'Scoprimondo viaggi travel center'.