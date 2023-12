A Forlì c'è il piccolo villaggio di Natale a casa di nonna Ermanna: nel presepe anche una panchina rossa per Giulia Cecchettin

A casa di nonna Ermanna, nel piccolo villaggio di Forlì, in via Ossi, si ripete ogni anno una magica ambientazione natalizia. Questo luogo speciale, che si è arricchito sempre di più nel corso degli anni, rappresenta il più piccolo villaggio di Natale d'Italia. La casa di nonna Ermanna è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del Natale e per coloro che desiderano immergersi nell'atmosfera magica di questa festività. Ogni anno, la casa viene decorata con cura e attenzione ai dettagli, creando un'ambientazione unica e suggestiva.

Una delle attrazioni principali di questo micro villaggio è la stanza del presepe, realizzata con grande maestria e passione. Il presepe, con le sue piccole statuine e gli elementi che lo compongono, rappresenta la natività di Gesù e richiama la tradizione cristiana legata al Natale. Inoltre, quest'anno è stato dedicato un omaggio speciale alla giovane Giulia Cecchettin, con la creazione di una particolare e dedicata panchina rossa: questo gesto simbolico rappresenta l'affetto e l'amore che la comunità ha per Giulia e la sua famiglia. Il micro villaggio di nonna Ermanna è visitabile su appuntamento, permettendo così di vivere un'esperienza unica e personalizzata: ogni dettaglio è curato con attenzione e passione, creando un'atmosfera magica che riporta indietro nel tempo e fa rivivere la tradizione del Natale. La casa di nonna Ermanna rappresenta un luogo speciale, dove la magia del Natale si fa sentire in ogni angolo, è un'occasione per ritrovare il calore e la gioia di questa festività, immergendosi in un'atmosfera unica e suggestiva.

Nonna Ermanna e la sua famiglia sono diventati dei veri e propri custodi della tradizione natalizia, portando avanti con amore e dedizione questa meravigliosa tradizione, la loro casa è diventata un luogo di incontro e di condivisione, dove le persone possono vivere momenti di gioia e di serenità. Il micro villaggio di nonna Ermanna è un vero e proprio tesoro nascosto, che merita di essere scoperto e apprezzato.Per info e prenotazioni 3351053765