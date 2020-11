Una pizza da premio: il Gambero Rosso assegna due "spicchi" a una pizzeria di Forlì

Gustosa e irresistibile, la pizza è sicuramente uno dei piaceri irrinunciabili degli italiani. Soffice o croccante, con condimenti tradizionali o abbinamenti arditi, la pizza riesce a soddisfare tutti i palati, in particolare quando a prepararla sono mani esperte. Anche quest'anno gli esperti di Gambero Rosso hanno compiuto il loro tour dell'Italia a caccia delle pizze più buone e nella loro Guida Pizzerie d’Italia 2021 hanno assegnato un paio di "spicchi" anche a una attività forlivese.

La rinomata guida assegna due spicchi a Qbio di Forlì per la sua pizza a degustazione, un progetto che parte dalla filiera corta e si sviluppa intorno al mangiare sano e consapevole. Per la guida del Gambero Rosso "l’impasto a lievitazione lenta e naturale [...] è la chiave del successo delle pizze che vantano accostamenti sfiziosi e topping di alta qualità".

La provincia sorride anche per un altro riconoscimento. Due rotelle (equivalenti agli spicchi nel campo della pizza al taglio) arrivano infatti a Gambettola grazie alla Pizza da Neo. Vincente la ricetta di Marco Farabegoli che secondo gli esperti del Gambero Rosso propone un "sottile strato croccante a sorreggere un letto soffice e saporito, perfetto per accogliere ingredienti di stagione combinati in ricette gustose ed equilibrate".