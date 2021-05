Gelato, qual è il migliore? Ecco la classifica forlivese secondo Tripadvisor

Con l'arrivo della primavera, le temperature si alzano e la voglia di un buon gelato è sempre dietro l'angolo. Gusti tradizionali, sperimentazioni, granite, torte, la città di Forlì offre opportunità per tutti i gusti. Ma quali sono le migliori gelaterie di Forlì secondo gli utenti di Tripadvisor?

1. In prima posizione, a conquistare lo scettro di migliore gelato in città, c'è Freddino Gelateria Forlì, l'impresa messa in piedi da un team giovane quasi 7 anni fa, con sede in viale dell'Appennino. Apprezzatissima, oltre alla qualità del gelato, la cortesi e la preparazione dei titolari e dei dipendenti.

2. Secondo posto in classifica per Le Corserve Bio, la gelateria di via Seganti, che propone un prodotto biologico. Gli utenti menzionano ingredienti di qualità, sia per gelati che per granite, lo spazio dedicato ai bimbi ed anche la biscotteria artigianale.

3. Ancora sul podio, in terza posizione, la Gelateria Amorcrema Forlì, che si trova in viale Roma. Gentilezza dei proprietari e qualità del gelato hanno soddisfatto gli avventori che hanno recensito la gelateria su Tripadvisor.

4. La Cremeria di via Decio Raggi, che ha anche una sede all'interno del Centro commerciale Punta di Ferro, si piazza in quarta posizione, grazie alla cremosità del gelato, ma anche alla qualità delle torte.

5. La gelateria Aquolina (bakery and ice-creem shop), di via Oreste Regnoli, agguanta la quinta posizione in classifica. La varietà delle proposte, non solo di gelato, adatte a colazioni, pranzi e merende, piace molto ai frequentatori.

6. Sesto posto per la Gelateria Choco & Vanilla, in via Piave. Apprezzata sia per la qualità del gelato che per l'attenzione rivolta a vegani e celiaci.

7. Per la Gelateria Gigi De Fanti, storica attività forlivese, arriva la settima posizione in classifica. Gusti tradizionali e saporiti e la famosa mattonella sono alcuni degli elementi che gli utenti preferiscono.

8. Per il gelato di Puro & Bio, che ha diverse sedi a Forlì (tra le quali anche via Gramsci e viale Vittorio Veneto), ottavo posto. Apprezzati i gusti particolari e la proposta biologica.

9. Cacao Gelato Naturale di piazza Cavour è in nona posizione della classifica di Tripadvisor. Nelle recensioni sono apprezzati i sapori ben definiti e la posizione in centro città.

10. Chiude la top 10 delle gelaterie forlivesi, un'altra attività storica in città: la Gelateria Crem Caramel di viale Bolognesi, apprezzata per la qualità del prodotto e la cordialità del personale.