Voglia di una colazione coi fiocchi? Scopri la top 5 dei bar forlivesi

Forlì ha moltissimi bar, ma quali sono i migliori se si ha voglia di un buon caffè o un the caldo, o anche una cioccolata calda, visto che si va verso il freddo? Anche una merenda, dolce o salata che sia, potrebbe svoltare la giornata. Scopriamo la top 5 dei bar di Forlì ottenuta da Tripadvisor sulla base delle recensioni: vediamo dal 5° al 1° posto dove possiamo andare per goderci una colazione, un caffè o una merenda in serenità!

5. Bar Paradiso Pasticceria

Con 83 recensioni la top 5 inizia con il Bar Paradiso Pasticceria. Una posizione strategica a poca distanza dall'autostrada, in via Ravegnana 536, si unisce alla bontà dei prodotti di questo bar pasticceria sempre molto frequentato.

4. Caffetteria Zondini

Al quarto posto anche se con solo 13 recensioni c'è la Caffetteria Zondini, su viale Corridoni in piazzetta II maggio 1/2. Uno storico punto di ritrovo che oggi, grazie anche alla presenza dell'università, gode di ancor più successo.

3. Pianeta Caffè

Per il terzo posto di questa top 5 le recensioni sono 30: Pianeta Caffè si trova in via Monari 4/C e vanta anche un'ampia selezione di the, che con il freddo che si avvicina sono una buona alternativa al caffè!

2. QCorner

Molto frequentato anche grazie alla posizione strategica a due passi dal centro in viale Bolognesi 2/4, il QCorner ha ottenuto 81 recensioni guadagnandosi così il secondo posto di questa top 5, loro punto di forza le deliziose proposte vegetariane e vegane.

1. College Croissanteria

Ed eccoci arrivati al primo posto, con cui si conclude la nostra top 5 dei bar più buoni di Forlì secondo Tripadvisor. In cima al podio abbiamo College Croissanteria, grazie alle sue gustose proposte, anche vegetariane, vegane e senza glutine, e naturalmente alle 80 recensioni positive!