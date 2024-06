Miss Curvssima, la celebrazione dell'universo femminile in tutte le sue sfaccettature: ecco le vincitrici della nuova tappa

Casa La Corte di Forlì ha ospitato una nuova tappa di Miss Curvyssima 2024. La serata ha visto Anna Imeraj trionfare con il titolo di "Miss Casa La Corte", seguita da Anastasia Mulik come "Miss Moda" e Giulia Costantino come "Miss Femme Fatale". Asia Cimatti ha ottenuto il titolo di "Miss Piadineria da Nino", mentre Carmen Natalia Dos Anjos si è affermata come "Miss Infortunistica minutillo". Diana Niculae ha brillato come "Miss Griffe d'autore", Jenny Fortini ha conquistato il titolo di "Miss Forno 'Il mondo del pane'", Zhaklina Pello è stata premiata come "Miss Maison'co Samantha", e Ramona Pedroni ha ottenuto il titolo di "Miss I fiori in forlì". La serata, un'esclusiva di Live in Event, ha offerto al pubblico un'occasione per riflettere sul concetto di bellezza in tutte le sue sfaccettature, promuovendo l'accettazione di sé e l'empowerment femminile.