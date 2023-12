Miss Curvyssima 2023, la finale regionale a Forlimpopoli celebra l'accettazione di sé stessa

Il “Nerd" di Forlimpopoli ha ospitato la tanto attesa finale regionale di Miss Curvyssima, ideato da Samantha Togni e organizzato in collaborazione con Loredana Amorosa. In questa tappa speciale due concorrenti si sono aggiudicate il titolo di "Miss Nerd": Klaudia Miskiewicz e Viviana Marìa Visiani. La competizione non è stata tanto una gara di talento, ma piuttosto un percorso che ha aiutato le partecipanti a scoprire e abbracciare la propria autenticità.

La serata è stata caratterizzata dalla promozione dell'accettazione di sé stesse e dall'empowerment femminile. Elena Portalupi ha ottenuto il secondo posto come "Miss Moda", Alessia Rizzo si è affermata come "Miss Femme Fatale", mentre Annabelle Truffelli è stata premiata come "Miss Sophia Curvy".

La serata è stata arricchita da altre fasce sponsorizzate, tra cui “Miss Bibò” (Gemma Rescigno), “Miss Il mondo del pane” (Rosita Chirico), “Miss Forlì Vending di Bosi Denis” (Giada Govoni), “Miss Deadonna” (Silvia Casadei) e “Miss I Fiori in Forlì” (Mirela Dema). Questa finale regionale ha dimostrato ancora una volta che Miss Curvyssima è molto più di una competizione di bellezza. È un percorso che aiuta le partecipanti a scoprire e abbracciare la loro unicità e ad accettarsi per ciò che sono.

Nonostante il termine della tappa regionale, il percorso di Miss Curvyssima non si è ancora concluso. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data della finale nazionale, prevista per l'inizio del prossimo anno. Questo evento promette di essere ancora più emozionante e significativo, con concorrenti provenienti da tutto il paese che si sfideranno per il titolo di Miss Curvyssima 2023.