"Miss Curvyssima 2023": tante premiate nella tappa di Bertinoro

Domenica 10 settembre, "Il Tempio di Mo" di Bertinoro è stata la cornice della recente tappa di Miss Curvyssima 2023, evento organizzato in collaborazione con Loredana Amorosa. La serata ha visto l'ascesa di Diana Niculae, che con il punteggio più alto della serata ha conquistato il titolo di "Miss Il Tempio di Mo", guadagnandosi così un posto d'onore per la finale. Francesca Colantonio e Nicole Babetto si sono rispettivamente aggiudicate i titoli di "Seconda classificata Moda" e "Terza classificata Femme Fatale", "dimostrando un incredibile talento e carisma", spiegano gli organizzatori.

"Non solo bellezza ma anche un’affermazione dell’identità e dell’unicità hanno segnato la gara, una competizione basata sul rispetto e l’inclusività. Martina Antognini ha brillato conquistando il primato nella categoria "Plus-Size", affermando con forza l'essenza dello slogan del concorso, "Libera di essere te"", continuano.

Altre concorrenti hanno conquistato i titoli sponsorizzati della serata: Miss Sophia Curvy è Zhaklina Pello, Miss Infortunistica Europea Asia Cimatti, Miss Il mondo del pane Luigina Favale Miss Se Dici Lavoro Giulia Costantino, Miss I fiori in Forlì Tamara Fadda. "Questa tappa ha non solo valorizzato il carisma e la bellezza delle partecipanti, ma ha anche dato vita ad una serata ricca di emozioni e significato, portando avanti l'importante messaggio di empowerment femminile che il concorso sostiene. Miss Curvyssima continua a rompere gli stereotipi di bellezza tradizionali, incoraggiando le donne a sentirsi libere di essere se stesse, con il corpo che hanno, celebrando la bellezza in tutte le sue forme; concludono gli organizzatori.

Per ulteriori informazioni @misscurvyssima.