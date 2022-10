"Miss Curvyssima" a Forlì incorona una delle giovani finaliste

Il ristorante "Da Valdo" ha ospitato sabato una delle numerose tappe di "Miss Curvyssima", il concorso di bellezza dedicato al mondo curvy. Una delle 16 concorrenti, provenienti da tutta Italia, è riuscita ad attirare l'attenzione del pubblico e della giuria acquisendo di diritto un posto nella finale nazionale che quest'anno si terrà il 17 dicembre all'arena del Fico Eatalyworld di Bologna.

Nicole Babetto, questo è il suo nome, è di Lido di Venezia e ha solo 22 anni. E' una ragazza con molti interessi: ama la danza, che ha iniziato a soli 3 anni di età, e la pallavolo. Sogna un giorno di poter sfilare in passerella come modella curvy. Anche altre ragazze hanno fatto un passo in avanti verso la finale aggiudicandosi una fascia: Maria Gallo come seconda classificata con il titolo di “Miss Moda”, Marica Ferilli come terzo classificata con il titolo di “ Miss Femme Fatale", Eleonora Pecchi come "Miss Plussize", Erica Bombardini come " Miss Hair Style Francesca Perlongo " e Maria Pinto come " Miss Ca' Lunga il Vino ".