Miss Curvyssima incorona tre finaliste: c'è anche una forlivese

Miss Curvyssima continua il suo viaggio a Forlì incoronando, durante la tappa di sabato scorso a Casa la Corte, tre donne che passano di diritto alla finale nazionale che si terrà sabato 17 dicembre al Fico Eataly World. Francesca Colantonio come prima classificata, Desire Canzoneri come “Miss Plus size” e Marica Ferilli, forlivese che si è aggiudicata il terzo posto che le garantisce comunque la finale. La serata ha visto protagoniste 27 ragazze, con il contributo alla patron del concorso Samantha Togni che ha tenuto un discorso rivolto a sensibilizzare su temi quali l’accettazione del proprio corpo e l’amore per sé stessi.

"Miss Curvissyma è un concorso dedicato alla bellezza femminile 'Curvy' e 'Plus-Size' (taglia 44+) - si legge sulla pagina Facebbok del concorso -. Le statistiche rivelano che le taglie più vendute partono dalla 44/46. Molti stilisti, di recente, propongono capi curati nei dettagli per esprimere la sensualità della donna "morbida". Icone curvy come Ashley Graham, Victoria Lee, Robyn Lawley, Gabi Gregg, sempre più spesso compaiono sulle copertine di moda a dimostrazione che essere sexy non è riservato alle sole taglie 38. Questo concorso, ideato da Samantha Togni, si prefigge di dare spazio alla maggior parte delle donne che "con qualche kg in più" non possono rientrare nell'olimpo dorato dell'alta moda". Per iscriversi al concorso contattare Miss Curvyssima sui suoi canali social @misscurvyssima