A Miss Mamma Italiana Evergreen premiata una forlivese

Organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, domenica 24 settembre, si è tenuta le Finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2023”. 28 le mamme finaliste, che hanno prima sfilato in abito elegante poi hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in varie prove creative e sportive), che rappresentasse al meglio la loro personalità.

“Miss Mamma Italiana Evergreen 2023” è Anna Maria Amodio 56 anni, docente di liceo classico, di Roma, sposata da 22 anni con Luigi e mamma di Fabio di 19 anni. La fascia di “Miss Mamma Italiana Evergreen in gambe” è stata assegnata a Gisella Danese 56 anni, docente di scuola superiore, di Forlì, mamma di Clara di 30 anni.

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, da cui spiegano: "E' il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società". Il concorso si è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso 10 settembre ed ha visto vincitrice la 29enne veronese Giusy Raito); “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ed ha visto vincitrice la 46enne padovana Elisabetta Esposito) e “Miss Mamma Italiana Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

La altre fasce assegnate sono “Miss Mamma Italiana EVERGREEN SOLARE” ad ENRICA BONAMICI 56 anni, estetista, di Porto Viro (Rovigo), mamma di Sebastian di 30 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPORTIVA” MICHELA TURETTA 56 anni, arbitro federale di pallavolo, di Vigodarzere (Padova), mamma di Chiara ed Alberto, di 24 e 18 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPRINT” GIULIA GIBIN 58 anni, parrucchiera, di Porto Tolle (Rovigo), mamma di Nicola di 34 anni e delle gemelle Eleonora e Sara, di 26 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN RADIOSA” DIANA SCUCCIMARRA 66 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 35 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN GLAMOUR” RAFFAELLA DE VINCENZO 63 anni, assistente amministrativa, di Calcinaia (Pisa), mamma di Luca di 39 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” LUCIA DELIGIA 61 anni, sanificatrice, di Cagliari, mamma di Francesca e Mattia, di 42 e 25 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” MARILENA PESCE 64 anni, infermiera, di Camposampiero (Padova), mamma di Meri di 44 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN SIMPATIA” PAOLA COMERIO, 60 anni, collaudatrice, di Zanè (Vicenza), mamma di Stella, Gianmarco e Greta, di 37, 35 e 31 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN SIMPATIA” FRANCA PULVIRENTI 63 anni, modellista, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 38 e 25 anni; “Miss Mamma Italiana EVERGREEN SIMPATIA” VALERIA VALERI 60 anni, stilista, di Santarcangelo (Rimini), mamma di Serena di 42 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, da Erika Maldifassi “Miss Mamma Italiana in Gambe 2023” e Barbara Pellizzari “Miss Mamma Italiana Gold 2021”. Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana”, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni, capitanate da Viviana Aldrigo “Miss Mamma Italiana Evergreen 2023”, le quali hanno fatto passerella con i capi dell’atelier “Modàh”. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it