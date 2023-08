Una mamma di Forlimpopoli, aspirante miss, posa in abito da sposa sulla spiaggia

“Mamme in Moda” è andato in scena domenica pomeriggio, sulla spiaggia del Blue Paradise e Beach Hotel di San Mauro Mare. Dieci Mamme Miss, vincitrici di “Miss Mamma Italiana”, con gli abiti da sposa della collezione privata “Wedding by Grace”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti. All’evento, ha partecipato anche Filomena Oliva, 39 anni, di Forlimpopoli, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2023”.

“Miss Mamma Italiana” concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

In attesa delle Fasi Finali, in programma dal 7 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina, proseguono con successo ed in tutta Italia, le selezioni del concorso. Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it