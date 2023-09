Eletta "Miss Mamma Italiana 2023": tra le premiate anche una mamma di Meldola

Domenica, in Piazza Don Minzoni a Bellaria, si è svolta la Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana 2023”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti giunge al suo trentennale. Le 16 mamme finaliste (selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia, in occasione delle pre finali che si sono tenute sempre a Bellaria Igea Marina a partire da giovedì), hanno sfilato con abiti eleganti, ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità che rispecchiasse la propria personalità.

Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di "Miss Mamma Italiana 2023” Giusy Raito, 29 anni, impiegata, di Verona, sposata da 11 anni con Domenico e mamma di Alessia, Giorgia, Aurora, Mario, Pietro, di 10, 9, 8, 4 e 2 anni e del piccolo Vincenzo di 6 mesi. Parlando di sè, dice: “il mio motto è, svegliati la mattina e sorridi. Sono una persona solare e sempre positiva, ma sono anche molto testarda. Il mio colore preferito è il verde, mi piace ascoltare le canzoni di Tiziano Ferro e guardare i film con Carlo Verdone, il mio piatto preferito sono le lasagne di mia suocera, vorrei tanto diventare più brava di lei a cucinare”. Giusy parla anche della sua “avventura” a “Miss Mamma Italiana”: “E' nato tutto per gioco, ho partecipato alla selezione nella mia regione e l’ho vinta, poi le fasi finali e la vittoria alla Finale. Ho provato una grande emozione avere i miei figli, mio marito e mia suocera, che facevano il tifo per me. Dedico la vittoria ai miei figli, a mio marito e, ovviamente, alla mia insostituibile suocera, perché il suo aiuto è fondamentale sempre e soprattutto in questi giorni, in cui sono stata impegnata nelle Fasi Finali del concorso, lei si è impegnata al massimo nella gestione dei bimbi per permettermi di partecipare”.

Altre fasce sono state assegnate, compresa una sul territorio: “Miss Mamma Italiana damigella d'onore” è infatti Katia Cedioli, 41 anni, insegnante, di Meldola, mamma di Gabriele e Virginia, di 20 ed 11 anni;

Giusy Raito e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2023”. La serata è stata condotta da Carolina Rey, attrice e conduttrice di RaiUno La manifestazione è organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, in collaborazione con Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina e con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina,