Dal veterinario alla toelettatura, la salute degli amici a 4 zampe sullo smartphone: è tutta forlivese la nuova app creata da quattro giovani

E' tutta forlivese MyVet, la start-up che ha sviluppato la prima identità digitale animale brevettata connessa al mondo del 'pet care' e ha rilasciato un sistema che trasforma la gestione sanitaria degli animali domestici in un'esperienza più interattiva e innovativa, offrendo al proprietario di animale domestico un’applicazione gratuita, ricca di funzioni e di servizi. “Ho visto i problemi del mondo della veterinaria sul campo, nella clinica di mio papà che da 35 anni svolge il mestiere di veterinario. Avevo capito che mancava qualcosa che aiutasse tutto il settore e che risolvesse queste problematiche, ne parlavo sempre, ma quando ho incontrato Alessandro, Enea e Ruggero ho capito che mettendo insieme le forze saremmo riusciti a realizzarlo, ci abbiamo creduto insieme da subito”, afferma entusiasta Francesco Zattoni, 26 anni, laureando in medicina veterinaria, presidente e ideatore di MyVet.

L'avventura imprenditoriale di MyVet è cominciata nel 2023 con partnership con il mondo della veterinaria, la presentazione alla fiera nazionale QuattrozampeinFiera di Torino. Ad inizio 2024 si è presentata al grande pubblico con il rilascio dell’Applicazione nei principali store. Grazie ai fondi raccolti con la vittoria del bando Smart and Start, MyVet continuerà il suo processo di crescita e procederà all'assunzione di nuovi talenti per sviluppare altre tecnologie, prodotti e servizi innovativi e con l’ingresso del Ministero dello Sviluppo Economico guidato dal fondo Invitalia ed è pronta a presentare il proprio sistema sanitario digitale al grande pubblico.

“Troppi i problemi legati alla cura del proprio animale”, dichiara infatti l'amministratore delegato e primo finanziatore, Enea Toschi, 27 anni. “Ci siamo accorti che non ci sono strumenti adeguati a tutelare la salute degli animali, è tutto complicato e scomodo, dal prenotare una visita al cercare uno specialista veterinario o un toelettatore, dal coprire i costi di operazioni e visite al conservare tutti i documenti sanitari, tutto questo si ripercuote sulla salute degli animali, che non sono adeguatamente tutelati, e sul benessere del settore, che vede moltissimi scontenti. Ci siamo resi progressivamente conto che mancava intorno all’animale un sistema sanitario ad hoc e semplicemente, abbiamo cercato di realizzarlo”. Sistemica la loro visione: partire dai problemi degli operatori del settore, in particolare i veterinari, e quelli dei proprietari di animali domestici, per risolverli connettendoli tutti in un unico portale, accessibile dai proprietari di animali domestici attraverso il proprio cellulare. Un obbiettivo ambizioso, quello dei 4 giovani che a partire da un incontro fortuito hanno deciso di lasciare tutto, in pieno stile Silicon Valley, per cercare di risolvere i problemi del mondo della veterinaria attraverso la creatività e l’innovazione e creare un sistema sanitario completo che mette al centro l’animale ed è in grado di permettere a chiunque di gestire le pratiche legate alla cura del proprio amico a quattro zampe direttamente dallo smartphone.

Attraverso la loro applicazione gratuita MyVet è possibile per un proprietario conservare e annotare tutti i principali dati sanitari del proprio amico a quattro zampe, nonché la cartella e clinica, la cartella vaccinale. Sarà poi l’intelligenza artificiale sviluppata dagli informatici di MyVet a provvedere a ricordare ogni impegno ed ogni prassi sanitaria dell’animale. E’ poi possibile trovare tutti i veterinari nella zona, interagire direttamente con il proprio attraverso un profilo dedicato, prenotare una visita o chiedere una consulenza. Vi è poi una sezione analoga, dedicata agli operatori, nella quale sarà possibile trovare tutti i servizi dedicati agli animali in un dato territorio, dai toelettatori ai pet sitter, dagli asili per animali ai luoghi per portarli a passeggio, insomma una sezione dedicata al benessere dell’animale domestico a 360 gradi che permette di conoscere, informarsi e prenotare un servizio in pochi semplici passaggi. E infine uno shop digitale in cui poter ricevere assistenza diretta online, sottoscrivere un’assicurazione sanitaria innovativa a copertura della salute degli animali domestici, acquistare prodotti sanitari e mangimi. Dall’altro lato i professionisti ed i veterinari potranno scaricare la versione a loro dedicata e connettersi all’ecosistema, gestendo direttamente da lì i rapporti con la clientela.

"Abbiamo cercato in tutta Italia i migliori partner per continuare a sostenere questa crescita - spiegano -, e l'ingresso di Invitalia in questa avventura rappresenta la certificazione di qualità che cercavamo per costruire qualcosa di sempre più grande. Questo investimento ci permetterà di espandere la nostra presenza nel mercato internazionale e assumere nuovi talenti che, come noi, desiderano rivoluzionare il mondo della cura dell’animale domestico”. Il team di MyVet, infatti, è variegato e multidisciplinare, composto da Enea e Francesco, nonché dagli amministratori e co-fondatori Ruggero Pollini e Alessandro Piovano, laureati in Ingegneria e Giurisprudenza oltre che da giovani veterinari, programmatori, designer ed esperti di comunicazione digitale. Un mercato in crescita, quello della Pet Care, che ancora non ha espresso una sua componente digitale. “Rispetto agli altri mercati non sono ancora presenti start up di grande successo nell’ambito della digitalizzazione, nonostante il bisogno di avanzamento tecnologico sia molto sentito e le opportunità siano molte - racconta ancora Enea -, noi vogliamo affermarci come una realtà internazionale anche se le nostre radici affondano nel mercato italiano, primo per numero di animali domestici presenti nel territorio. Le difficoltà sono molte e ci si confronta ogni giorno con sempre nuovi problemi e avventure, ma è proprio questo il motivo per cui ci siamo lanciati in questa missione: affrontare direttamente la sfida dell’innovazione per costruire qualcosa che resti nel tempo e che migliori la vita delle persone e dei loro animali, a volte fa un po’ paura, ma siamo convinti che la nostra intuizione crescerà, la sua missione è nobile e il suo prodotto di alta qualità".