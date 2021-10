A 30 anni crea un suo marchio di stoffe, nappe e passamaneria dopo un viaggio in Malesia

Dall'amore per le stoffe etniche comprate in un negozio di Kuala Lumpur, nasce una nuova attività appena avviata da una giovane forlivese che si è buttata nel mondo dell'abbigliamento ed accessori 'hand made'. Questo è “Nappa creations”, il brand, in vendita solo online, della 30enne Jasmine Zanoni.

Per ora non è ancora un lavoro a tempo pieno: “Io faccio l'impiegata per la ditta di famiglia – racconta a Forlitoday.it –. L'idea parte un po' di anni fa: ero con il mio fidanzato in Malesia, a Kuala Lumpur, nel quartiere indiano, siamo entrati in un negozio di tessuti e me ne sono innamorata perdutamente. Abbiamo pensato di acquistarne diversi per fare delle borse. Tornata a casa le ho messe per un po' in un angolo, per ripartire poi all'inizio di questa estate”.

Il progetto è nato con l'aiuto materiale della madre, che ha esperienza nel settore, avendo sempre lavorato nel mondo delle borse, per tutta la parte tecnica del cucito a mano e con la macchina. “Per iniziare un progetto, sono partita da quello che poteva piacere a me, ovvero borse etniche con nappe che realizzo io e passamanerie particolari. A fine estate ho pensato a qualcosa che potesse stare bene con una borsa ed ho iniziato a decorare anche giubbotti di jeans, con inserti di stoffa, passamaneria etnica e nappe”.

Per ora borse, giubbotti e gilet, ma il progetto prosegue: “Non mi fermo qui, mi tengo più porte aperte per altri capi di abbigliamento. Il periodo della pandemia mi ha stimolato, infatti sono partita questa estate con 'Nappa creations'. L'input di andare avanti me lo hanno dato le amiche, che sono state le mie prime clienti, per cui ho continuato a produrre sempre di più. Ora la clientela non è solo giovane e mi contattano parecchia persone”, spiega Zanoni.

“Vado avanti con l'idea perchè questo possa diventare il mio lavoro: per ora in autunno ed inverno la vendita sarà online e poi in estate mi lancerò nei mercatini dell'artigianato”, conclude.