Natalia Estrada, da star della tv alle colline forlivesi: "Tornare sui set e nei reality show? No, preferisco il ranch"

E' stata una star della tv negli anni '90 e nei primi anni Duemila, e a quanto pare di tornare sul piccolo e il grande schermo non ha proprio intenzione. E' totalmente assorbita dalla sua grande passione per i cavalli, che esercita in un ranch sulle colline forlivesi, in particolare nel territorio di Predappio. Stiamo parlando della spagnola Natalia Estrada, volto notissimo sia per le tante trasmissioni Mediaset, sia per il grande successo del film "Il ciclone" di Leonardo Pieraccioni del 1996. A Predappio Natalia Estrada è di casa, la si vede in paese da anni, anche se il suo "epicentro" è un grande ranch sulle colline tra Forlì e Predappio.

Lo scorso 3 settembre, come racconta Today, Natalia Estrada ha compiuto 50 anni e per l'occasione ha rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi", che ha raccolto i tratti salienti di una vita da tempo lontana dalla tv. Oggi la ex attrice e conduttrice viene indicata dallo stesso settimanale come un'abituale cittadina del Forlivese, vivendo nel ranch sulle colline predappiesi, dove, insieme al marito Andrea Mischianti, alleva il bestiame alla maniera dei cowboy, con gli animali liberi nei pascoli a nutrirsi solo d'erba. Con il compagno una stessa attività è stata sviluppata in Piemonte, in provincia di Asti.

"I reality? Me li hanno proposti tutti, non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie" ha raccontato Estrada a proposito dei rifiuti di diverse offerte televisive avute in questi anni. Da parte sua nessun rimpianto: "So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio".

Nell'intervista spiega che con la sua quotidianità è ben lontana dai ritmi del mondo dello spettacolo, Natalia Estrada ha allentato i rapporti con molti ex colleghi, tranne Antonella Clerici che nomina come l'unica con cui tuttora è in contatto. "Il suo compagno ha un allevamento di cavalli da salto degli ostacoli, noi abbiamo un ranch in Piemonte e viviamo vicini, a un'ora di distanza. Anche lei ha scelto di allontanarsi dalla città, ci parliamo, ci ritroviamo" ha raccontato la ex showgirl, già moglie di Giorgio Mastrota da cui ha avuto la figlia Natalia, detta Tali, che l'ha resa nonna di due nipotini.

E parlando della serenità della sua attuale vita sentimentale accanto al marito Andrea, un ricordo è andato all'ex compagno Paolo Berlusconi: "Quando si apre una porta vuol dire che l'altra si sta chiudendo" ha confidato a proposito della fine di quella relazione: "Durante quegli anni ero innamorata e non mi sono mai guardata intorno, poi le cose sono precipitate, è apparso Andrea, abbiamo iniziato a sentirci e ho dovuto fare il passo difficile con Paolo, mi è dispiaciuto. E' rimasto l'affetto, ogni tanto ci sentiamo con un messaggio o una telefonata".