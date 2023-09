La band forlivese Siriana lancia il primo album: "Un messaggio di rinascita" partito durante la pandemia

E' uscito su tutte le maggiori piattaforme musicali “Neorama”, il primo album della band forlivese Siriana, fondata dall’attore Marcello Maietta e da Elia Martina, interamente prodotto da Pierpaolo Capovilla e dal disco d’oro 2021 Manuel Fusaroli. Come lo stesso Marcello Maietta, portavoce della band, dichiara: “Con l’album “Neorama” (che significa “guardare il mondo dal suo interno” in portoghese) vogliamo infondere nell’ascoltatore il coraggio di compiere un viaggio che lo possa portare a riscoprire sé stesso in un mondo in continua trasformazione”.

Un lavoro iniziato a febbraio 2021, insieme a Capovilla, un album nato in un momento particolare, durante la pandemia. “Neorama” è il frutto di una storia che ha avuto modo di svilupparsi pian piano durante le registrazioni, la band voleva portare un messaggio di “rinascita” sin dall’inizio, la voglia di poter dire qualcosa e dimostrare che la musica ha ancora la possibilità di raccontare e spronare l’ascoltatore a porsi domande, per non rischiare di rendere il nostro futuro “disumanizzato”. "Allo stesso tempo volevamo abbattere ogni tipo di paura, avere il coraggio di affrontare un mondo che ha sempre di più le idee poco chiare o omologate", spiegano. “Neorama”, label e distribuzione Accannone Records/Believe, edizioni musicali Ariel sas, è stato anticipato dai primi due singoli usciti quest’anno “Quel che resta di noi” uscito a marzo 2023 ed “Il nostro tempo” featuring Pierpaolo Capovilla uscito a luglio, due singoli che sono serviti per entrare sempre di più nelle sonorità dei Siriana e per iniziare a guardare il mondo dal suo interno.

Ogni canzone dell’album sarà accompagnata da un video che vedrà la partecipazione di diversi attori italiani protagonisti che daranno una propria interpretazione dei brani in primo piano, video interamente diretti dallo stesso Marcello Maietta, in collaborazione con il direttore della fotografia Elia Montefiori e la sceneggiatrice Sofia Alberghini.

I Siriana sono una band alternative-rock italiana, caratterizzata da atmosfere operistiche malinconiche e fusioni digitali con sorprese di pura rabbia hard rock, fondata e capitanata dall’attore italiano Marcello Maietta (voce e chitarra) ed Elia Martina (basso e sinth). Il percorso artistico dei Siriana è nato nel 2018 (partito inizialmente con il nome “Brando”): vincitori nel 2020 al Festival Internazionale del videoclip “Imaginaction” per il miglior videoclip italiano con il video della canzone “Come ti vorrei”; nello stesso anno, vincono l’ambito riconoscimento per la “Miglior Performance Live” al Sanremo Rock Festival, sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, consegnato dal celebre produttore Ettore Diliberto della Universal Music. La band dei Siriana, inoltre, vanta numerose collaborazioni live, con rappresentanti di primo livello del panorama musicale italiano tra i quali, solo per citarne alcune, con: il cantautore italiano Motta, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Francesco Pellegrini degli The Zen Circus, fino alla data internazionale all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone in occasione del “Roma Summer Fest” il 23 luglio 2023, in apertura a una delle band europee più importanti ed innovative degli anni ’90 i “Deus”, dove la band ha presentato in anteprima nazionale 6 brani tratti dall’album “Neorama”.