Non ancora maggiorenne ha un grande sogno nella moda: la giovane forlivese verso Saragozza e Londra

Il sogno è quello di creare una propria linea di abbigliamento, frequentando una scuola di moda a Londra: intanto le prime tappe, guadagnate per merito, sono a Saragozza, con il tirocinio all'estero. Questa è la storia di Alice Ruggeri, classe 2005, che frequenta il quarto anno all’istituto Saffi Alberti indirizzo moda e, partecipando ad una borsa di studio a livello regionale, è arrivata prima nella sua scuola e quinta a livello regionale.

La giovanissima ha grandi sogni verso i quali sta correndo con impegno, passione e grandissima motivazione: studia inglese perché vuole appunto specializzarsi a Londra, fa pole dance con grande impegno.

Come mai hai deciso di partecipare al bando?

Ho già fatto un tirocinio all'estero questa estate a Saragozza con Moving Generation, dove ho lavorato in un negozio a metà tra una sartoria e una boutique, mi è piaciuto veramente tanto, anche perchè ho avuto la fortuna di conoscere il figlio della proprietaria che fa lo stilista in Spagna e insegna all'università di moda a Saragozza. Mi ha chiesto di aiutarlo nella realizzazione dei suoi capi. Quest'anno ho di nuovo partecipato al bando e tornerò 32 giorni a Saragozza tra febbraio e marzo. Ancora non so a fare cosa, spero di concentrarmi sul cucito, per avere la possibilità di imparare le diverse tecniche.

Che effetto ti ha fatto vincere per due anni di fila il bando?

Sono molto orgogliosa di me stessa, in parte perchè mi sono sentita brava in quello che faccio, in parte per il mio livello di Inglese, che è probabilmente quello che, tramite un video di presentazione in lingua, mi ha permesso di vincere.

Anche quella per l'Inglese è una passione?

Ho sempre avuto un brutto rapporto con questa lingua: alle medie non arrivavo a 6, ho ripreso in mano tutto prima di iniziare le superiori, sono stata la passo e sono follemente innamorata di alcuni cantanti come Harry Stiles e gli One Direction in generale, Eminem, Shawn Mendez e ho sempre cercato di capire e tradurre i testi. Mi sento una supereroina nel sapere l'Inglese, riuscire a capire, viaggiare tranquilla, senza problemi e limitazioni per la lingua.

Fai anche pole dance?

Sì è uno sport non sempre visto bene, ma necessita del controllo di tutto il corpo, lo faccio da due anni. E' abbastanza tosto, utilizzi tutti i muscoli devi sostenere il tuo peso. Degli sport che ho provato finora è quello che mi ha dato i migliori risultati a livello fisico

Cosa vuoi fare nella vita?

Prima di tutto l'università a Londra, è il mio sogno, la mia professoressa mi dice che potrei riuscirci. Poi mi piacerebbe aprire una mia linea, ma prima vorrei fare delle esperienze come disegnatrice per marchi importanti.

Dove ti vedi tra 10 anni?

Mi vedo a lavorare sulla creazione del mio brand all'estero, vorrei farlo entro i 30 anni

I tuo genitori ti supportano nel tuo progetto?

Sono felici e orgogliosi, magari inizialmente un po' spaventati quando ero via. Ma io consiglio assolutamente l'esperienza all'estero per essere indipendenti prima della maggiore età. Questa opportunità ti dà la possibilità di vedere altre culture, imparare lingue, imparare a convivere con gli altri.