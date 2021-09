Nozze d'oro per Sergio e Marisa: "Mano per la mano, inseparabili come sempre"

Sergio Giacomini e Marisa Ermeti celebrano le nozze d'oro. Esattamente 50 anni fa, il 5 settembre 1971, in una domenica di fine estate due ragazzi originari di Santarcangelo si sposavano in quel di Verucchio. Dopo il trasferimento a Forlì, a 50 anni di distanza si celebra l'importante traguardo. I figli Katty e Patrick, insieme ai rispettivi consorti Fabio e Michela e ai nipoti Giorgia, Kevin, Elena e Mattia, festeggiano così la ricorrenza: "Come si recita durante il rito del matrimonio, in questi 50 anni hanno vissuto momenti di gioia e di difficoltà, di salute e di malattia ma sempre legati da un sentimento di unione profonda, che si percepisce anche solo vedendoli da lontano: infatti, se vedete una coppia di "ragazzi di una volta" camminare insieme mano nella mano tra la Cava ed i Romiti sapete che sono loro, impegnati nella rituale passeggiata quotidiana, inseparabili come sempre".