Dal sogno stroncato alla realizzazione dopo la pensione: nozze di diamante per Giuseppe e Pasqualina

Un traguardo importante che racconta la storia di un sogno realizzato: si celebrano nozze di diamante a Forlì. Giuseppe Di Domenico e Pasqualina Santone festeggiano martedì sessant’anni di matrimonio. A festeggiare ed annunciare questo anniversario sono i tanti famigliari, figli e nipoti della coppia: Marianna, Paolo, Antonietta, Alberto, Michele, Federica, Ettore, Marco, Kathleen, Jacopo, Noemi, Enrico, Carlotta, Edoardo, Luca e Giada.

La storia

Erano giovanissimi Giuseppe e Pasqualina (rispettivamente 19 e 16 anni), quando si conobbero per il tramite di alcuni cugini intraprendenti. Si trasferirono dal loro paesino nel Molise a Forlì nel giugno del 1971, insieme alle due figlie piccole, Antonietta e Marianna. Il sogno di Giuseppe di creare un'azienda agricola nei dintorni di Campobasso era stato stroncato da un terribile furto di bestiame, un colpo da cui la sua attività imprenditoriale non riuscì a riprendersi. A Forli Giuseppe ha lavorato come operaio al Formificio romagnolo, mentre Pasqualina è stata occupata per tanti anni come collaboratrice domestica. In vista della pensione sono riusciti a coronare il loro sogno: una casetta in campagna e un piccolo allevamento di pecore e pollame, che ancora oggi curano.

Le nozze di diamante sono uno dei traguardi per le coppie più longeve, infatti a 5 anni di matrimonio si celebrano le nozze di legno, a 10 quelle di alluminio, a 15 di cristallo, a 20 anni le nozze di porcellana, a 25 quelle d'argento, a 30 di perla, a 35 di corallo, a 40 di rubino, a 50 anni di matrimonio le celeberrime nozze d'oro e a 60 di diamante. Per chi arriva ai 75 anni di matrimionio ci sono le nozze di platino.