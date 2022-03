Nudo nel bosco, Denis Dosio e il video hot: la vicenda scatena il mondo dei social

Torna a far parlare di sè l'influencer Denis Dosio. Il giovane forlivese, che può vantare oltre un milione di follower su Instagram, è stato protagonista di un episodio che ha acceso la curiosità del mondo social, tant'è che il suo nome è tra quelli inseriti in "tendenza" su Twitter. Cosa è accaduto non è ancora del tutto chiaro. Sarebbe stato fermato dalla forze dell'ordine mentre in un bosco stava realizzando un video per la piattaforma a luci rosse (infatti è vietata per gli under 18) OnlyFans. In compagnia di Dosio si trovava Viggo Sørensen, il creator OnlyFans di fama internazionale che ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con dietro l'elicottero con scritto "Denis took me for a trip super fun until we got in trouble with police" ovvero "Denis mi ha portato a fare un viaggio super divertente finché non abbiamo avuto problemi con la polizia".

Cosa sarebbe successo

Lo staff di Dosio ha ricostruito l'episodio, come riportato da Today.it: "In questi giorni il web ne ha parlato e come staff abbiamo deciso di esporci vista l'impossibilità di Denis Dosio di dare dichiarazioni nelle storie per accertamenti delle forze dell'ordine. Tutto ciò che avete sentito è spiacevolmente vero", queste le prime frasi dello staff. "Si trovava con un creator OnlyFans di fama internazionale per creare dei contenuti, da pubblicare il modo legale nel suo OnlyFans vietato ai minori di 18 anni. La zona era stata accuratamente scelta dove non ci potessero essere occhi esterni. Un lago ghiacciato dove si trovava un bosco, arrivati lì con l'elicottero preso dal protagonista in questione", continua il racconto.

Ecco che arriva la parte in cui viene spiegato l'arrivo della Polizia: "Segnalati da un passante, sono stati portati via dalla polizia mentre registravano il video. Non sono riusciti, Denis tiene a precisare, a trovare il video incriminato", lo staff conclude annunciando che il video incriminato sarà pubblicato sul profilo OnlyFans di Denis "al suo ritorno". In molti sui social credono che la storia del fermo della polizia sia solo un modo per pubblicizzare l'uscita del video su OnlyFans. Un escamotage per creare interesse e quindi spingere quante più persone a visualizzare il contenuti per adulti che i due hanno creato nel bosco. Non resta che attendere gli sviluppi. L'ex gieffino ha spiccato il volo anche su OnlyFans, piattaforma a pagamento nella quale personaggi famosi pubblicano foto e video piccanti.