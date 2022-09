Dopo la chiusura del bar gelateria si lanciano in una nuova avventura: due meldolesi aprono 'in trasferta"

Dopo una lunga esperienza due Meldolesi aprono un nuovo locale a Panighina di Bertinoro. Un bar, in famiglia, che offre anche ristorazione a pranzo. Alla guida di “Ca' nostra caffè e cucina” ci sono Giulia Giudici, 36 anni, diploma alberghiero ed esperienze in cucina, e il compagno Andrea Canali, 41, per 15 anni titolare del bar gelateria Gnak a Meldola, che ha chiuso i battenti a giugno, dopo i due anni di pandemia.

Il bar gelateria è rimasto nel cuore di Canali: “Ringrazio davvero tutti quelli che sono passanti in questi 15 anni”, ma ora l'attenzione è tutta per il nuovo progetto, nato dalle esperienze comuni nel mondo della ristorazione: “Abbiamo avuto l'idea di metterci a lavorare insieme ed abbiamo trovato questo locale. Siamo già aperti da agosto ma l'inaugurazione ufficiale sarà sabato dalle 17 alle 20. Insieme a noi c'è mio fratello Andrea, che si occupa del bar e delle colazioni”, racconta Giudici.

Il bar, aperto dal lunedì al sabato, offre il servizio di colazione, piccola ristorazione, pizza la taglio a e aperitivi pre pranzo. “Diamo la possibilità di mangiare qui, ritirare da asporto o richiedere la consegna a domicilio, nelle case o nelle aziende della zona, tramite sito web. Il nostro menù offre piatti della tradizione romagnola e piatti più moderni per accontentare un po' tutti i gusti, tutto realizzato con materie prime del territorio - racconta la titolare -. Siamo partito bene nonostante abbiamo aperto in pieno agosto e desso vogliamo farci conoscere di più”.