Da Napoli a Forlì: atmosfera e cucina partenopea rivivono nella nuova pizzeria "Scugnizzi"

Pizza che passione. Arriva a Forlì una nuova pizzeria che porta con sé la tradizione napoletana, direttamente da Mergellina. “Scugnizzi” ha aperto i battenti in via Gervasi, nata da un rapporto di stima, amicizia ed anche di amore. L'idea parte dal progetto di Claudio Zuppardi, 48 anni, detto 'Palummella', ristoratore e pizzaiolo da tre generazioni.

La nonna "Donna Vincenza Luongo" nel 1910 aprì uno dei primissimi locali adibiti al ristoro a Napoli, esattamente a Mergellina. Mario Zuppardi, soprannominato 'Palummella', per il suo modo frenetico di vivere il suo lavoro, nel 1973 aprì, sempre a Mergellina una trattoria pizzeria a spiccata gestione familiare, ed è lì che Caludio assorbì tutte le conoscenze della ristorazione e si affermò come pizzaiolo. Nel 2006 si trasferisce a Milano Marittima dove apre la sua pizzeria"Palummella", per poi aprire a Ravenna e Valverde di Cesenatico. Dal 2013 si afferma come consulente per nuove aperture e come istruttore pizzaiolo presso l'associazione Associazione Pizzaioli Esperti ed è proprio in una sua consulenza che conosce Gilbi Nikolli, 29 anni, sua attuale compagna di vita, ed instaura un amicizia con Francesco Maltoni, 31, che al quel tempo prestava servizio come aiuto pizzaiolo.

“Con il tempo l'amicizia e la stima sono aumentate tanto da formare un sodalizio lavorativo che ci ha permesso di valutare questa nuova avventura lavorativa insieme – spiegano -. Dopo un'indagine di mercato durata più di un anno, abbiamo individuato nel locale di via Gervasi (ex Caveja) l'opportunità che stavamo cercando da tempo. Abbiamo creato un locale con un'anima tutta partenopea, sia per quanto riguarda l'immagine, sia perché offriamo ai nostri clienti la possibilità di degustare la vera pizza napoletana, preparata con un impasto diretto, lievitato e maturato come da tradizione, la maggior parte dei condimenti vengono preparati in sede (melanzane a funghetto, peperoni in padella, friarielli ad esempio), così come i nostri antipasti (crocchè di patate, arancini di riso, frittatine, zeppoline ai fiori di zucca), per finire poi con pastiera, torta caprese, tiramisù, babà e delizia a limone”. Non solo pizza dunque, ma molti dei sapori tipici napoletani, dai fritti ai dolci.

“Questa avventura viene condita da spirito di sacrificio, tanta passione e professionalità. Speriamo vivamente di soddisfare le aspettative dei nostri clienti e di far vivere un esperienza del tutto partenopea tra le mura di Forlì.