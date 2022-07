La grande catena asiatica approda a Forlì: il nuovo locale lancia la 'challenge'

La catena da 1600 negozi in Asia sbarca a Forlì, per offrire il tè aromatizzato colorato dalle perle di tapioca. Frutta fresca, bubble tea, prodotti tipici taiwanesi contraddistinguono il nuovo locale.

I Am Qi ha aperto i battenti, in via Ravegnana 35, a fine maggio un po' in sordina, ma adesso lancia una challenge per promuoversi. Il titolare é Xiang Chen, 34 enne forlivese, affiancato dal responsabile del marketing Luca Lodovini, anche lui forlivese di 33 anni che racconta come é nata l'idea di questa nuova apertura. "I Am Qi é una catena che conta 1600 negozi in Asia, il primo punto aperto in Italia é stato quello di Firenze ed il secondo a Forlì".

Come mai la scelta di cominciare questa avventura proprio nella città mercuriale? "Prima di tutto perché c'è una comunità cinese abbastanza grande, composta da circa 3mila persone, questo marchio é conosciuto in Asia e per questo é stato la prima scelta. Vista questa nuova tendenza, Xiang che ha altri negozi di vendita al dettaglio, ha pensato di lanciare questo progetto".

Il nuovo locale offre 5 piatti tipici Taiwanesi accompagnati da bubble tea e dà lavoro a 6 dipendenti. Si può ordinare da asporto o a domicilio ma ci sono anche 8 tavoli per mangiare e bere sul posto.

Il bubble tea arriva dall'Asia, é una bevanda a base di tè verde o nero aromatizzato a gusti di frutta e non, nella versione calda o fredda, masticabile, colorata, gommosa e altamente personalizzabile. La bevanda da passeggio é servita in un bicchierone trasparente con maxi-cannuccia il cui diametro extra-large consente alle perle di tapioca di arrivare a 'destinazione'. "I Am Qui Forlì lancia una sfida per far conoscere le proprie bevande: la #BubbleTeaChallenge: il cliente può assaggiare una bevanda a scelta e se non dovesse piacergli sarà gratis", conclude Lodovini.