Dal mondo del calcio a quello dei capelli: a 27 anni apre la sua attività seguendo la passione

“Nella vita ho sempre sognato di diventare calciatore ma, a detta di tanti, è stato molto meglio che abbia smesso di usare i piedi e abbia iniziato a far lavorare solo braccia e mani. Da un lato lo prendo come un complimento anche se dall’altro". Esordisce così Riccardo Ferrini, 27 anni, che sta per aprire la sua attività a Forlì. “Mi rendo conto che potrebbe non essere il momento migliore per acquistare un immobile e avviare un attività commerciale, eppure eccomi qua, perché credo tantissimo in quello che sto facendo”.

Ferrini è un barbiere e sabato realizza il sogno di dare vita al suo salone, che arriva dopo la gavetta: “5 anni fa ho intrapreso questa carriera, tornato dagli Usa per un'eseprienza calcistica, e ho deciso di buttare tutto me stesso nella passione che ho sempre avuto sin da piccolo, quando prima delle serate in discoteca tutti i miei amici venivano a casa mia per farsi pettinare”.

Ferrini ha frequentato un'accademia professionale di 2 anni a Rimini con la quale ha conseguito la qualifica per poter aprire. Durante questa esperienza lavorava in un salone dove, dopo la qualifica, è rimasto per altri 3 anni per un totale di 5. “DifFERrent barbershop” arriva in viale Roma, nel quartiere Ronco. “Perché different? Al di là del gioco di parole con il mio cognome – spiega -, vuole essere una vera e propria esperienza in cui il cliente viene seguito a 360 gradi, dall'inizio alla fine. Oltre ai servizi classici di barberia, offrirò opzioni curative per la cute dei clienti e tanti piccoli consigli per come gestire i capelli a casa. Non sarà il classico posto dove si usa uno shampoo uguale per tutti, ci sarà una attenzione molto particolare, infatti riceverò un cliente solo alla volta ed il negozio avrà diversi comfort, per far sì che ogni persona che entra si senta un po’ come a casa sua”, conclude .