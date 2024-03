Ha ereditato la passione della famiglia per la moda, ora guida un nuovo brand di tendenza: tra armocromia e idee innovative

Da "Pellicceria Cristina" a "Cristina Altreidee". Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, affiancato dall'assessora alle Attività Produttive Simona Zuccherelli e dal responsabile Cna area colline Forlivesi Giovanni Montevecchi, hanno fatto visita a Cristina Bacchi, creatrice del nuovo brand di tendenza ‘Cristina Altreidee’. Da oltre 40 anni la famiglia Bacchi si occupa di moda partendo dalle abilità conciarie e sartoriali di babbo Vincenzo e mamma Ivana. È una realtà storica che nasce nel 1979 dai genitori di Cristina che fondarono quella che allora si chiamava ‘Pellicceria Cristina’, pellicceria e conceria oggi trasformatasi in ‘Cristina Altreidee’, realtà ancora più importante ed ampia che vede la produzione e la vendita oltre che di capi di pellicceria, anche di abiti ed accessori, uomo e donna.

"Nato dalla tradizione legata al lavoro artigianale, lo stile “Cristina” abbraccia la modernità ed è così che l’appartenenza al territorio romagnolo diventa valore ed elemento distintivo dello store - racconta il sindaco Cavallucci -. Quella di "Cristina Altreidee" è una storia fatta di dinamismo, esplorazione di nuovi stili, superamento degli standard per esaltare una visione d’insieme dello stile italiano contemporaneo. L’attività, aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica, si trova sulle vicine colline Meldolesi, a circa dieci minuti da Forlì, in un luogo immerso nella natura, dove si respira un’aria familiare e di benessere. Qui, i clienti non sono solo clienti, ma diventano amici, che si recano presso ‘Cristina Altreidee’, non solo per fare acquisti ma anche per trascorrere momenti in amicizia, partecipare a feste e piccoli aperitivi organizzati per stare insieme".

"Cristina si dedica al lavoro con passione, competenza ed entusiasmo, e crea i suoi capi in modo ricercato, seguendo il trend dell’armocromia, analisi e studio dei colori della persona, e nel rispetto del body shape - prosegue il primo cittadino -. Ogni anno accoglie, a fare lo stage, ragazzi usciti dalla scuola di moda di Forlì-Cesena, facendo così spazio anche a idee giovani e innovative. Tra le tante attività, Cristina - aiutata dalla sorridente Irene, immancabile figura al suo fianco - organizza bellissime e partecipate sfilate di moda. Valore aggiunto di questa importante realtà meldolese il servizio di consegna a domicilio, iniziato durante il periodo del Covid ed ancora oggi offerto alle proprie clienti. Il negozio, ampio e luminoso, rinnovato nei locali, in conseguenza dei danni subiti durante l’alluvione, può essere visitato anche sui social, dove Cristina è quotidianamente presente con idee, nuove tendenze e consigli sull’abbigliamento per uomo e donna".