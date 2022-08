Dopo la malattia arriva il sogno di aprire la sua attività: "Quando tocchi il fondo vuoi realizzarti al massimo"

Un storia di realizzazione e riscatto che, dopo un periodo difficilissimo, racconta un lieto fine. E' quella di Maria Di Cesare, 41enne di Forlì, che vive a Fratta Terme e sta per trasferirsi a Forlimpopoli dove, a brevissimo, realizzerà il suo sogno, quello di aprire une centro estetico tutto suo. Ma facciamo un passo indietro.

“Faccio l'estetista da 20 anni – racconta Di Cesare a ForlìToday -, lavoravo a Ravenna dove ero responsabile nei centri estetici, fino a che non è arrivato il Covid. Il 9 marzo 2021 sono stata male all'improvviso. Hanno scoperto che avevo un linfoma non Hodgkin molto aggressivo, una bestiaccia. Sono stata 6 mesi all'Irst per la chemioterapia che, grazie a Dio, lo ha mandato in remissione completa. Ora è fermo per fortuna”.

La vita di questa donna ha avuto qui una svolta: la sofferenza, la malattia, poi la ripresa e la splendida notizia l'hanno portata a mettere a fuoco il suo obiettivo. “Avevo lasciato il lavoro per le mie condizioni di salute - racconta - , il mio sogno da tutta la vita è quello di aprire un centro estetico e ho deciso di realizzarlo dopo questa malattia, quando ho iniziato a stare meglio. Amo questo lavoro da sempre”.

Esthetique Maridea inaugurerà il 17 settembre, in via Circonvallazione a Forlimpopoli e, dal 20, sarà operativa a tutti gli effetti, dopo un restyling completo del locale. “Parto da sola, farò estetica avanazata, visto che nella mia esperienza ho imparato ad utilizzare diversi macchinari, poi tutti i servizi 'classici' dai massaggi al pedicure”, racconta la titolare.

Questo è il lieto fine della storia, carico di aspettative: “Ho iniziato a fare l'estetista a 18 anni, questo lavoro mi ha sempre realizzata, anche prima di lasciarlo per i problemi di salute, quando ero responsabile in centri estetici. Mi aspetto di portare avanti questo bel sogno che mi possa condurre ad un futuro felice. Quando tocchi il fondo vuoi realizzarti al massimo”.