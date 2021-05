Da Faenza a Forlì per ridare vita ad uno storico locale: amici fin dall'asilo investono in città

Ma come mai la scelta di aprire un secondo locale, proprio in un momento come questo? “Sicuramente il nostro rapporto qualità prezzo è davvero ottimo, a Faenza sta funzionando molto. Poi abbiamo voluto riaprire un locale storico di Forlì"

Nonostante il momento di crisi che colpisce in particolare il settore della ristorazione e dei locali, c'è ancora chi ha voglia di mettersi in gioco ed investire. Questa volta da Faenza, viene esportato un modello che sta funzionando bene, quello de “La Birreria”, che darà nuova a vita ad uno dei locali storici forlivesi.

I tre soci del locale di Faenza, Iuri Perfetti, Stefano Conti e Mirko Barlotti, apriranno in città, insieme ad un quarto socio, Stefano Tassinari, detto 'Teto': tutti dello stesso quartiere e tutti coetanei che si conoscono dall'asilo. Hanno scelto come location quella dell'ex 'Pride', poi 'Time', storica birreria in stile irlandese nella zona di Porta Schiavonia a Forlì, che stanno sistemando con lavori di manutenzione e di valorizzazione della parte esterna dallo scorso novembre. Il nome sarà quello del locale di Faenza “La Birreria” e lo gestiranno Conti e Tassinari.

“Ho lasciato il mio lavoro dopo 24 anni, facevo il carrellista in un magazzino di Ceramica – spiega il 43enne faentino Tassinari -, ho sempre fatto la 'stagione' al mare e da 5 anni collaboro con i ragazzi nel locale di Faenza”. L'offerta ricalcherà quella del primo locale aperto, quindi birre, con 12 spine, soprattutto artigianali, ma non solo, e vasta scelta di birre in bottiglia. “La cucina, come a Faenza, sarà il cavallo di battaglia – assicura il titolare – accanto agli hamburgher, carne e paste fatte in casa. Oltre a me e Stefano ci serviranno indicativamente altre 12-13 persone”.

Ma come mai la scelta di aprire un secondo locale, proprio in un momento come questo? “Sicuramente il nostro rapporto qualità prezzo è davvero ottimo, a Faenza sta funzionando molto. Poi abbiamo voluto riaprire un pub storico di Forlì, io da giovane venivo al Pride, ha lo stile della birerria, che noi svecchieremo leggermente, ma senza snaturarlo”, spiega Tassinari. L'apertura de “La Birreria” a Forlì è prevista per l'estate inoltrata, ancora non c'è una data certa.