Commerciante forlivese raddoppia nonostante la crisi: "Apriamo un altro negozio dedicato ai party"

Feste e compleanni sono ormai ‘banditi’ da tempo, ma c’è anche chi, in tempi di Covid e di assembramenti vietati, decide di aprire un negozio specializzato in articoli per feste ed eventi. Claudia Sala, titolare di Balloon expreess shop a Forlì, nonostante i minori incassi del 2020, ha deciso di raddoppiare aprendo un punto vendita anche a Cesenatico, in viale Mazzini 93, ad un centinaio di metri dal Porto Canale: si chiamerà “L’Isola delle Feste”.

Il nuovo negozio, aperto da lunedì, venderà palloncini, balloon art e articoli per party, come quello di Forlì. Secondo la commerciante forlivese, “ci sono due modi per affrontare una situazione come quella attuale, in un settore, quello degli eventi, che non è stato neppure mai preso in considerazione nei vari decreti ristori: la prima è quella di mettere in cassa integrazione i dipendenti ed attendere tempi migliori, se non addirittura chiudere l’attività, la seconda è utilizzare il tempo a disposizione per indirizzare le proprie energie su qualche nuova idea per ampliare il proprio raggio d’azione”.

‘L’Isola delle Feste’ a Cesenatico è stata infatti sostanzialmente allestita in economia, “compreso il montaggio di tutte le strutture a parete e gli arredi insieme ai dipendenti con il supporto di mio marito, consentendo quindi, con un investimento contenuto, di offrire in 50 metri quadrati gli stessi assortimenti e le stesse personalizzazioni della sede di Forlì”.

“Questa pandemia dovrà prima o poi terminare - conclude Sala - e la gente ha una voglia incredibile di recuperare il tempo perduto, lasciandosi alle spalle i compleanni festeggiati senza amici, i bambini che non hanno potuto condividere la loro festa con gli amichetti, i matrimoni rimandati e un Natale lontano dai parenti più diretti”. Si punta quindi sulla voglia di festeggiare sempre più in grande, dopo un lungo periodo di restrizioni. “La scelta è stata quella di investire in un luogo che - come ricorda Jessica Siroli, la responsabile del punto vendita -, rappresenta per numero di residenti il terzo potenziale mercato della Provincia (dopo Forlì e Cesena) e che può trainare anche Cervia, a sua volta il quarto Comune della Provincia di Ravenna, sfruttando anche il mercato turistico e dei pendolari del weekend”.