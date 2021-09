Dal banco dell'ortofrutta ai sapori del Sud: si prepara ad aprire un nuovo negozio al Mercato delle erbe

“Credo che il centro di Forlì abbia grandissime opportunità per riportare i forlivesi a viverlo. Per quanto riguarda il cibo, Piazza delle Erbe sta diventando un'eccellenza"

Il Mercato delle erbe di Forlì continua ad arricchirsi di nuove attività, dopo l'apertura di una pasta fresca e della braceria “BoVino”, ad ottobre arriverà anche un negozio specializzato nei sapori del Sud Italia. Ad investire è sempre una forlivese, Ilenia Mengozzi, 50 anni, titolare dell'azienda agricola “I Tigli”, che già conosce bene il mercato cittadino, avendo un banco di ortofrutta proprio qui.

La nuova attività prenderà vita in uno dei locali della galleria delle ex pescherie, rinnovata. “Ci dedicheremo alla vendita di prodotti tipici del Sud, dai latticini con le burrate pugliesi, al pane fresco, ai taralli, avremo anche un olio di eccellenza della zona di Andria. Sicuramente prepareremo dei box aperitivo e vorremmo usufruire, se sarà possibile, anche della somministrazione in loco. Crediamo nelle possibilità di questo mercato ed abbiamo deciso di investire anche nell'area commerciale. Abbiamo scelto qualcosa che mancava, finora hanno puntato molto sul prodotto locale, e noi per ampliare l'offerta abbiamo deciso di puntare verso il Sud”, racconta Mengozzi.

Il centro di Forlì si sta ripopolando di attività e negozi, in particolare legati a ristorazione ed enogastronomia. “Credo che il centro di Forlì abbia grandissime opportunità per riportare i forlivesi a viverlo. Per quanto riguarda il cibo, Piazza delle Erbe sta diventando un'eccellenza, si potrebbe abbellire ulteriormente con un po' di verde, ma ci arriveremo. Il Mercato coperto ha vissuto in un bolla per un po', senza contatti con l'esterno, ma prima della pandemia si era ripopolato molto. Come Associazione del Mercato delle Erbe (di cui Mengozzi fa parte ndr) habbiamo organizzato diversi eventi e vogliamo riprendere”, conclude.