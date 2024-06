Dopo l'alluvione rilancia le ambizioni imprenditoriali e apre il primo di tre ristoranti: "Pizza e specialità toscane"

Più forte dell'alluvione. Un esempio di chi, davanti alla tragedia, non è stato con le mani in mano, ma ha trovato la forza di rilanciare i propri progetti e ambizioni imprenditoriali. Il gruppo "I fiori in Forlì" della famiglia Forcellini, con papà Claudio al timone dell'attività insieme ai figli Alex e Riccardo, si allarga ed aprirà sabato alle 16 il ristorante pizzeria "La pecora nera" in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a San Martino in Strada. "La catastrofe del maggio del 2023 ha rallentato il nostro progetto, poichè il nostro capannone-magazzino di via Padulli, una delle aree più colpite dall'alluvione, è stato invaso da oltre un metro di acqua e fango, devastando tutto il materiale che custodivamo e che abbiamo dovuto buttare - afferma Alex Forcellini, 41 anni -. E siamo ancora in attesa degli aiuti economici, ma non ci siamo fermati, rimettendoci in gioco".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"La pecora nera" sarà il primo di tre punti di ristorazione: "Apriremo un altro locale a Vecchiazzano vicino all'area commerciale e quindi un terzo in via Oberdan, in centro storico". Alex ha esperienza nel settore, avendo in passato gestito la pizzeria "Smile" in via Cervese. Lo staff, dettaglia l'imprenditore, "è composto da tre pizzaioli e ci sarà personale che provvederà al servizio al tavolo e alle consegne a domicilio". In merito alle pizze, "proponiamo vari tipi di impasto, anche integrali e multi-cereali, con farine Senatore Cappelli. A rotazione presenteremo pizze con prodotti della stagione, arricchendo il menù con la pizza della settimana".

Ma non ci saranno solo pizze: "Proporremo panini, hamburger, hot dog, crostini e crostoni, ma sarà interessante anche il matrimonio con la Toscana. Infatti ci saranno carni, salumi e formaggi che arriveranno direttamente da macellerie e caseifici di Pienza (comune della provincia di Siena, ndr), che affiancheranno prodotti romagnoli. Avremo inoltre birre artigianali e alla spina prodotte nelle nostre zone".

Quanto al nome, "è collegato ad un'osteria familiare pienzina di nostri amici. Ci trovavamo lì per scegliere materie prime e fornitori per l'imminente apertura del ristorante e in quell'occasione è nato il mio figlioletto Leonardo, che ora ha sei mesi. Quindi questo nome racchiude tutto quello di positivo che abbiamo raccolto in questo ultimo anno". Il ristorante sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 17.30 alle 24, con chiusura settimanale il martedì.