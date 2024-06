'Novembre', ecco il nuovo singolo di Libero: "Scritto dopo una rottura d'amore, parlo ai giovani"

Dopo una lunga attesa, l'artista Libero, pseudonimo di Edoardo Di Tondo, ha ufficialmente annunciato l'uscita del suo nuovo singolo intitolato 'Novembre'. Il brano sarà disponibile a partire da venerdì 14 giugno. L'annuncio è stato dato mercoledì sera attraverso i suoi canali social. 'Novembre' rappresenta una svolta nel percorso musicale di Libero, introducendo nuovi suoni e dando inizio a un nuovo capitolo per il suo genere pop. Il singolo, scritto dopo una rottura amorosa, esplora temi di riflessione e introspezione.

"Il mio nuovo singolo è stato scritto dopo una rottura d'amore, non è la solita canzone in cui dichiaro un sentimento - racconta -. Questa volta mi domando se questo amore mi abbia fatto bene o solo del male. Parlo anche per tanti giovani, tra cui vedo poco amore sincero e tanta falsità per convenienza". L'artwork di 'Novembre', svelato mercoledì 5 maggio, è stato realizzato da Valerio Paloka e mostra Libero in uno scatto in bianco e nero con una rosa bruciata nel taschino del cuore della sua giacca. Commentando l'immagine, Libero ha spiegato: "La rosa ha un significato particolare per me, anche se l'amore si è estinto, me lo porterò nel cuore." Il singolo è stato inciso con la collaborazione del noto produttore locale Riccardo Tizi, con un contributo di Tommaso Manni, in arte 'TommyGun', alla chitarra. Con 'Novembre', Libero si rivolge a un pubblico giovane, puntando a catturare l'attenzione e l'emozione di chi vive le sfide e le complessità dell'amore moderno.