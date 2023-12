I Ferrinis escono con il nuovo singolo "Nessuno": "Se qualcosa vi piace, buttatevi"

I Ferrinis sono un gruppo musicale composto dai fratelli forlivesi Maicol e Mattia Ferrini che continua a macinare brani: questa è la volta di "Nessuno", canzone che riprende sfumature punk, pur restando sempre nel loro genere principale che è il pop. Questa mescolanza di generi ha sempre caratterizzato questa band, che cerca di portare sempre nuove influenze pur rimanendo costanti nel genere, parlando alla generazioni più giovani con messaggi che li riguardano.

Con questo singolo i Ferrinis vogliono raccontare che "non sempre quello che si vede da fuori è la realtà, in questo caso tirando in ballo l’amore tra due persone. In questa storia lei fatica a credere a lui per colpa di cose dette da altri, mentre lui in ogni caso cerca sempre di essere sincero e aperto con la compagna dicendole tutto. Insomma mai fermasi alle apparenze o al sentito dire: ragazzi se una cosa vi piace, o in questo caso una persona, tentate. Poi magari, nel peggiore dei casi, ci starete male, ma non avreste mai il rimorso di non avere fatto qualcosa, magari per essersi fidate delle parole di altri".

Questo progetto sarà il primo di tanti altri, il 2024 per i Ferrinis sarà un anno pieno di musica e di parecchie novità. Il video ufficiale di "Nessuno" è stato girato all’interno del Blapstudio a Milano. Mattia e Maicol Ferrini fin da piccoli hanno coltivato la passione per la musica in particolare per la dance, che è durata fino alla loro adolescenza. Avevano quasi deciso di fermarsi, quando nel giugno 2020 è uscito il loro primo singolo, "Balla con la luna” che li ha lanciati. I numeri sono dalla loro: i video sono arrivati a milioni di visualizzazioni su Spotify.