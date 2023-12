Torna Libero con un nuovo singolo che parla d’amore: il giovane cantautore forlivese lancia "Quando sei arrivata"

Edoardo Di Tondo in arte Libero, oggi 18enne, torna dopo un periodo di pausa. “Mi sono fermato un po' per pensare - racconta Libero -. Mi sono fermato perché non trovavo più me stesso. Ho scritto moltissimo, in questo periodo, ho scritto in camera mia, in viaggio, al lavoro, ovunque". Libero racconta di avere così oggi più di 15 tracce pronte da presentare il prossimo anno. “Il mio prossimo obiettivo è arrivare davvero nella testa delle persone con le parole. Penso che la mia generazione sia troppo criticata. Siamo sempre presi di mira, solo perché tanti cuori sensibili come me a volte non si sentono in grado di affrontare e superare le sfide che la vita ci pone di fronte”.

Esce venerdì 8 dicembre il suo nuovo singolo intitolato “Quando Sei Arrivata”. Racconta Libero: “Questo singolo parla della mia ultima storia d’amore, è la prima volta che rendo pubblica una storia tanto intima. Con questa canzone vorrei lanciare a tutti il messaggio di credere nell’amore, ma non in quello tossico, in cui vedo tante relazioni di oggi.” E continua: "Sono felice che l'annuncio della nuova uscita sia già stato accolto positivamente sui social, dove in molti mi hanno detto di aver fatto la cosa giusta scrivendo questo pezzo. Ho scritto questa canzone per ricordare i momenti felici di questo amore vissuto, in modo da dare speranza a tutti”.

Ad oggi Libero è presente con più di 20 brani sulle piattaforme streaming. La penna per lui è la cosa più importante, parla delle paure da vincere e degli obiettivi da porsi nella vita. “Il mio sogno non è arrivare in alto, il mio sogno è farmi capire". Nel 2024 sono in uscita tutte le sue altre 15 tracce finora inedite. Per concludere Libero ci tiene a gridare forte a tutti: “Proteggete l’amore, non lasciatelo mai andare via”.