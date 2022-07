Un'estate dal sapore caraibico: i fratelli Ferrinis colpiscono ancora con la nuova hit dell'estate

Nuovo singolo dei Ferrinis. Mattia e Maicol Ferrini lanciano infatti "Musica Caraibica", un mix di influenze caraibiche e tropicali e uno slang in cui italiano e spagnolo si abbracciano per un linguaggio musicale originale. La nuova canzone, dal sapore raggaeton, senza alcun dubbio farà ballare per tutta l’estate. Per il video questa volta hanno scelto di andare a Jesolo, sul galeone veneziano soprannominato “Jolly Roger”, in un avventura del tutto piratesca. Mattia e Maicol, il primo classe 1997 e il secondo 1998, sono fratelli, anche se molti le scambiamo per gemelli. Fin da piccoli hanno coltivato la passione per la musica in particolare per la dance, che è durata fino alla loro adolescenza. Avevano quasi deciso di fermarsi, senza però mai mollare la musica, quando nel giugno 2020 hanno pubblicato il loro primo singolo, "Balla con la luna”.

Da allora di strada ne hanno fatta un bel po' e i numeri sono dalla loro: i video sono arrivati a milioni di visualizzazioni, su Spotify sia "Sale" sia "Davy Crockett" hanno fatto incetta di ascolti, con fans in aumento su Instagram. Ad oggi i Ferrinis contano su YouTube un totale di oltre 1.500.000 view e su Spotify un totale di oltre 2.000.000 di ascolti con soli 6 brani usciti. Di recente la pubblicazione di “Io Per Te Morirei”, brano uscito l’11 marzo scorso che è un viaggio attraverso eclettici suoni synth wave, un connubio tra atmosfere musicali del passato, del presente e del futuro. "Musica Caraibica" è quindi pronta a diventare a tutti gli effetti il nuovo singolo dell’estate.