Il forlivese lancia il nuovo singolo “Timeout”: "Racconto i miei ricordi e la mia storia"

Ha iniziato a pubblicare la sua musica a fine 2019 ma è solo nel 2020 che insieme a ‘IlGhost’ con la canzone “20 Cent”, ha raggiunto numeri davvero importanti (più di 320.000 visualizzazioni solo per quel brano). Filippo Ravaioli, in arte Soloperego, nato e cresciuto a Forlì, da qualche mese si è trasferito a Milano.

Venerdì è uscito il suo nuovo singolo “Timeout”. “Il brano è co-prodotto da Uanay, giovane produttore forlivese che ha prodotto artisti pluripremiati platino come Fivio Foreign, Russ Millions e Abracadabra, e Ago, altro giovanissimo produttore di Milano che ha prodotto artisti come Delaruà del collettivo ‘Milano Ovest’ di Shiva – racconta ravaioli -. Dopo gli ottimi risultati ottenuti su Spotify e sui social con ‘Ego #1’, il nuovo singolo ‘Timeout’ nasce con lo scopo di continuare a raccontare al pubblico la mia storia, dando un’immagine chiara e nitida di quella che è la mia vita, in questo caso, i miei ricordi. Il brano è stato spoilerato su TikTok ottenendo un enorme riscontro tra i fan”

Classe ’98 Ravaioli racconta la sua storia: “Parlo dei miei ricordi e della loro importanza. Parlo della mia storia e come mai essa mi renda così differente da gli altri”. Prossimi progetti? “Il 2023 sarà pieno di novità e musica ma dobbiamo fare il sacrificio di tenere la bocca serrata per evitare spoiler”, conclude.