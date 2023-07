Il giovane musicista Vula esce con un nuovo singolo: "Racconto il quartiere di giorno e di notte"

“Tuta da calcio” è il nuovo singolo di Lorenzo Vulaj, in arte Vula, che ama raccontare la città in cui vive attraverso la sua musica. Questo nuovo brano appena uscito si focalizza su "tutto ciò che il quartiere vede durante giorno e notte, sperando che anche da noi prima o poi si possa vedere il cielo. Ognuno nella vita commette errori e spesso e volentieri prendiamo strade sbagliate, ma si è sempre in tempo per cambiare testa e la propria mentalità per quanto la vita possa essere stata crudele con ognuno di noi". Ora attende il boom su Spotify come per i precedenti brani.

Racconta così la sua nuova creatura il giovane, classe 2022, che ha iniziato a fare musica per salvare gli amici dalla strada. Il brano è un singolo prodotto da David Ice (Davide Melacca) e cantato e scritto da Vula, che punta in alto: "Sto dando il 100% per fare quello che più mi piace e al tempo stesso sto dando il 100% per far andare in alto la nostra città. Ad oggi sono l’artista più giovane della città ad aver realizzato numeri su Instagram e Spotify e soprattutto ad aver realizzato collaborazioni internazionali. Sto creando connessioni in tutta Europa e fuori".

Vula, artista italo-albanese nato nel 2002, mescola italiano e albanese in testi incisivi e autentici. Le sue parole evocano immagini vivide e momenti di vita, immergendo l'ascoltatore nel suo mondo e catturandone l'interesse. Nei suoi brani, Vula racconta la realtà della strada e il desiderio di riscatto, esprimendo il suo forte legame e orgoglio per le sue origini. Vula diventa così il simbolo di una generazione di giovani che, come lui, cercano di trovare il proprio posto nella società. Vula ormai si è spinto oltre l’Italia realizzando collaborazioni a livello internazionale con artisti già confermati nel mondo della musica.