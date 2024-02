Da Forlì a Sanremo per cantare "Romagna Mia": l'omaggio del Festival a Secondo Casadei e agli "Angeli del fango"

Trasformare l'Ariston nella più grande balera d'Italia. È così che Amadeus ha annunciato che "Romagna Mia", una delle canzoni italiane più conosciute al mondo, sarà protagonista della prossima edizione del Festival di Sanremo. Un modo per rendere omaggio ai settant'anni del brano, pubblicato nel 1954 dal maestro Secondo Casadei e per ricordare gli "Angeli del fango" che la cantavano come colonna sonora nelle difficili giornate dell'alluvione. A portarla in scena sarà la nuova orchestra "Santa Balera", il cui produttore è il patron del Mei Giuliano Sangiorgi.

"Sono il nostro orgoglio", afferma il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, per definire i sei giovani musicisti forlivesi che fanno parte della nuova orchestra “Santa Balera” che mercoledì si esibirà all'Ariston. Gli studenti di Cosascuola Music Academy, Andrea Medri, Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Christian Di Giacomo, Loris Casadei e Marica Lombini sono stati ricevuti giovedì mattina in Municipio insieme a Riccarda Casadei, figlia del grande maestro Secondo Casadei e Sangiorgi.

I ragazzi fanno parte della cosiddetta "Generazione Z del Liscio", una formazione inedita di musicisti e ballerini nata per celebrare i 70 anni di Romagna Mia, canzone simbolo della Romagna e uno dei brani italiani più noti all’estero. "Da Forlì è partito tutto. Questi ragazzi sono l’esempio della grande stagione di rilancio e valorizzazione che sta vivendo il liscio romagnolo - le parole di Zattini -. La loro presenza al Festival di Sanremo vuole essere un omaggio al Maestro Secondo Casadei e ai giganti del liscio come Raul Casadei e Carlo Brighi, in arte Zaclén".

"Per noi è un onore averli ospitati sul palco di Cara Forlì, la grande festa del liscio che vogliamo far diventare un appuntamento fisso della nostra città e che ha rappresentato una palestra per questi giovani musicisti e il trampolino di lancio per la campagna regionale verso il liscio patrimonio immateriale dell’Unesco - conclude il primo cittadino -. Con la loro esibizione e quella di altri artisti, Forlì ha consacrato, in tre anni, la sua vocazione a città del liscio, culla di quel ballo popolare che è prima di tutto espressione di musica libera e indipendente".

La "Santa Balera"

I componenti della "Santa Balera" sono tutti giovani musicisti che hanno progetti paralleli nel rock, nell'indie, nel pop, nella musica d'autore e nel jazz e provengono dal circuito "Vai Liscio" della Regione Emilia Romagna. Con il Mei sono all’interno del circuito che ha toccato 10 balere, avvicinando i giovani al liscio e al mondo del ballo. I musicisti sono Loris Casadei, Kevin Cimatti, Alessia Dal Cielo, Angela e Anna De Leo, Christian Di Giacomo, Marika Lombini, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Matilde Montanari, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi e la dj Martina Gaetano. Con loro i ballerini Christian Ermeti, Elisa Fuchi, Francesco Amati, Micol Curzi, Matteo Carghini, Rachele Morri, Edoardo Silvi, Beatrice Biondi, Mattia Bonci e Alice Nicoletti.

L'omaggio a Secondo Casadei e ai giganti del liscio

La presenza al Festival di Sanremo vuole essere un omaggio al maestro Secondo Casadei e ai giganti del liscio come Raoul Casadei e Carlo Brighi (in arte Zaclén), ma anche alla ripresa della Romagna e agli “Angeli Del Fango”. È una produzione Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con Regione Emilia Romagna per la campagna "Verso il Liscio Patrimonio Immateriale dell’Unesco". "Si tratta di un grande riconoscimento per tutto il movimento del folk italiano e per il liscio e la Romagna - commenta Giordano Sangiorgi -. Il Mei, Meeting Degli Indipendenti, porta al Festival di Sanremo con la Regione Emilia-Romagna la nuova orchestra 'Santa Balera', formata nel circuito delle 10 balere insieme al circuito di 'Vai Liscio', coi giovani della scena indipendente ed emergente della Gen Z del Liscio per omaggiare i 70 anni di Romagna mia, uno dei brani italiani più noti all’estero".

Le parole di Riccarda Casadei

"Io e la mia famiglia ci terremmo a ringraziare con tutto il cuore Amadeus - aggiunge Riccarda, figlia di Secondo Casadei - per la sua sensibilità ed attenzione nell’ospitare 'Romagna mia'. Quello appena trascorso è stato un anno particolarmente denso di emozioni e commozione: 'Romagna mia' ha risuonato in ogni dove, diventando non solo una canzone che accompagna momenti spensierati, ma anche un inno alla speranza. Ed è stata citata persino dal Presidente Mattarella in occasione del discorso agli italiani di Capodanno, parlando degli 'Angeli del fango'. Mio padre Secondo, poco dopo l’uscita del brano, raccontava di essersi reso conto della popolarità della canzone sentendola cantare dal garzone del lattaio, dal muratore sull’impalcatura, dagli studenti che prendevano il treno. La gente l’ha amata spontaneamente fin da subito, portandola in giro per il mondo e facendola propria. Ci rende felici sapere che proprio i giovani di 'Santa Balera' interpreteranno la nostra canzone, in un ideale passaggio del testimone del liscio, di cui “Romagna mia” è la canzone più rappresentativa, dal passato al futuro. Ci auguriamo vivamente che tutto l’immenso pubblico da casa si unisca al coro dei 'Santa Balera', magari accompagnando il canto in un allegro giro di valzer".