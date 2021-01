"Onora la nativa natura viticola": il Sangiovese di Bertinoro è il secondo miglior rosso d’Italia

E' di Bertinoro il secondo miglior vino rosso d’Italia secondo il palato esperto di Luca Maroni, autore del famoso Annuario dei migliori vini italiani. Si tratta del "Forlì Igt Sangiovese Ripagrande" del 2016 prodotto dalla "Fattoria Ca’ Rossa". Il vino della cantina bertinorese si è aggiudicato il punteggio di 97/99, venendo giudicato “uno tra i più avvolgenti e poderosi Sangiovese in purezza di sempre” e “un vino che onora la nativa natura viticola, sì prodiga e prodigiosa, di Forlì”.

"La qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore", è il mantra degustativo di Luca Maroni, che nelle sue analisi sensoriali da sempre dà grande attenzione al frutto e alla capacità di donare piacere da parte del vino, alimento della festa e della gioia per antonomasia. Il Ripagrande di "Fattoria Ca’ Rossa" è un Sangiovese in purezza proveniente dalle uve dell’omonima vigna di Bertinoro, coltivate tra i 150 e i 280 metri di altezza su un terreno calcareo-sabbioso.

La macerazione sulle bucce per 28 giorni e un affinamento di 36 mesi in barrique, dove avviene anche la fermentazione malolattica, donano al vino grande morbidezza e profondità, rendendolo perfetto per abbinamenti con piatti strutturati e ricchi di sapore. A profumi ampi e complessi di frutti rossi maturi, spezie, cacao e sigaro corrisponde un sorso pieno e vellutato di lunga persistenza.

"Siamo molto felici di questo risultato - commentano raggianti Massimo Masotti e Liana Landini, coniugi titolari di "Fattoria Ca’ Rossa" - perché accende i riflettori su uno dei nostri vini di punta e da sempre più amati da chi ci conosce. La Romagna, e in particolare Bertinoro, ha dimostrato di poter competere con i suoi vini con i più importanti terroir d’Italia, dobbiamo essere fieri della produzione della nostra terra e del suo vino bandiera, il Sangiovese".