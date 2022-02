Nasce un'orchestra di giovani diretta dal maestro Sabiu: si prepara a suonare in tv e con gli artisti

E' partito il progetto "Una fabbrica di musica", ideato da Luca Medri, musicista e direttore di Cosascuola Music Academy di Forlì ed organizzato dalla stessa accademia forlivese con la collaborazione di alcuni eccellenti maestri di levatura internazionale, come il maestro forlivese Marco Sabiu, musicista, compositore e direttore d'orchestra, visto anche al Festival di Sanremo e in diversi programmi Rai, l'attore e cantante Umberto Scida, il drammaturgo Federico Bellini.

Le prove di questa nuovissima orchestra ritmico-sinfonica sono partite martedì nella sala di Cosascuola a Forlì, a pochi giorni di distanza dal Festival Festival di Sanremo, e chi meglio del maestro Sabiu, che è stato protagonista di diverse edizioni della kermesse canora negli anni passati, poteva essere più centrato per la formazione a 40 giovani musicisti.

Sabiu racconta a ForliToday.it le prime impressioni: “Hanno risposto all'appello una trentina di musicisti, 7 cantanti, e 4 ragazzi che si occuperanno di comunicazione. Un progetto di questo tipo manca a livello locale, l'obiettivo è quello di creare orchestra che potrebbe diventare anche stabile un giorno, e che si occuperà di suonare brani accompagnando artisti di passaggio, sia per concerti che per incisioni. La formazione, oltre alla parte sinfonica, con archi e fiati, si compone anche di una parte ritmica moderna, con batteria, basso, chitarra, per suonare qualunque genere musicale. I ragazzi sono tutti giovanissimi”.

I giovani provengono da scuole di musica del territorio: “Alla prima prova ho visto volti tra l'eccitato e lo spaventato, erano tutti molto entusiasti – racconta Sabiu, avvezzo a dirigere orchestre di grandissima esperienza -. Devono abituarsi a lavorare con la tecnologia, a suonare con un 'click' (metronomo in cuffia ndr). Sono stati bravissimi”. La prima uscita pubblica di questa orchestra sarà uno show televisivo sul palco, programmato per fine maggio o inizio giugno alla Fabbrica delle candele: “Andremo a simulare una diretta televisiva, con tanto di accompagnamento, stacchi, sottofondi”, conclude Sabiu.

L'opportunità è stata creata dal bando “Fabbrica-Lab”, delle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, che anche Cosascuola Music Academy si è aggiudicato: il progetto “Una fabbrica di musica” presentato nel 2021 prevedeva due fasi, la prima nell'estate 2021, con una rassegna di giovani musicisti allievi ed ex allievi di Cosascuola. In questa seconda fase, si vuole fondare un'orchestra ritmico-sinfonica e parallelamente formare cantanti in grado di cantare e di condurre uno show coi tempi televisivi e fondare parallelamente l'ufficio stampa della nuova orchestra, a cui si dovrà trovare anche un nome.